NE MOGU DA GA POVEŽU SA UBISTVOM ANE? Davidu Kneževiću će se suditi samo za ovo krivično delo

SRBINU Davidu Kneževiću, osumnjičenom da je oteo i ubio bivšu suprugu Anu Mariju Henao, sudiće se samo za krivično delo otmice, jer telo nesrećne žene nije još pronađeno.

Naime, David Knežević će morati da svedoči 21. oktobra na sudu u Floridi, gde su živeli kada su bili venčani.

- Prema američkom zakonu, pošto telo Ane Marije Henao nije pronađeno, Knežević ne može biti optužen za ubistvo ili ubistvo iz nehata - piše lokalni medij.

Prema istragama u kojima sarađuju FBI, španska, srpska i kolumbijska policija, Knežević je mogao da ubije svoju bivšu ženu u stanu u Madridu u koji se ona preselila kako bi pokušala da obnovi svoj život nakon komplikovanog razvoda.

Sumnja se da je motiv raspodela novca nakon razvoda.

- Par je tokom braka napravio nekoliko kompanija koje su im omogućile da zarađuju mnogo novca, ali kada je došlo vreme da se razdvoje, Srbin nije bio voljan da to bogatstvo podeli sa bivšom suprugom. Istraga je i dalje u toku, a Nacionalna policija sada čeka rezultate forenzičkih analiza Kneževićevog automobila i srpske kuće, iako je glavna hipoteza i dalje usredsređena na to da je on odložio telo na putu za Španiju Srbija - piše "La Voz Degalisia"

Kako navedeni portal dodaje, potraga za ostacima Ane Marije Henao proširila se na 6 zemalja kroz koje je Srbin morao da prođe na svom putu od Španije do otadžbine.

- U stanu Ane Marije u Madridu nije bilo opipljivih tragova zločina, iako istražitelji veruju da ju je upravo tamo ubio, verovatno gušenjem, i da ju je potom prevezao u koferu u iznajmljenom automobilu - piše pomenuti portal.

Tragovi koji ga povezuju sa zločinom

Na dan nestanka Ane Marije, David Knežević je navodno bio u svojoj rodnoj Srbiji.

- Negirao je da je tih dana bio u Španiji, ali je njegov iznajmljeni automobil bio naplaćen na madridskom aerodromu upravo tog datuma. Četiri dana ranije iznajmio je automobil marke "pežo", i upravo tih dana u Španiji, jedan čovek je prijavio da mu je ukradena registarska tablica: ista ona koja je kasnije viđena na "pežou" kako putuje niz ulicu u kojoj se nalazio stan Ane Marije - navoeo je lokalni portal.

Sajt za iznajmljivanje automobila je kasnije prijavio vlastima da su, kada je Knežević vratio auto, stakla bila zatamnjena, ram registarskih tablica promenjen i dve oznake su skinute sa vozila.

- Španska policija pribavila je kopiju sigurnosne kamere u lokalnoj prodavnici u kojoj se pojavljuje "pojedinac koji je izgledao kao Knežević" koji je 2. februara u podne kupio istu marku farbe i dve rolne samolepljive trake. Opis odgovara čoveku koji je na dan nestanka Ane Marije nosio motociklističku kacigu i prskao farbom po sigurnosnim kamerama stambene zgrade u Madridu u kojoj je boravila, baš kao što je upozorila komšinica. Sat vremena kasnije kamere su uspele da snime istog čoveka kako izlazi iz zgrade noseći kofer - navedeno je u tekstu.

Prema istrazi FBI-a, nekoliko dana pre nestanka svoje supruge, David Knežević je pisao Kolumbijki, koju je upoznao nekoliko meseci ranije preko aplikacije za sastanke da mu učini uslugu, da mu napiše poruku kao da je žena, Kolumbijka pisala. On je uvoravao tu žensku osobu da mu to treba za njegovog prijatelja scenaristu. Međutim, napisana poruka je ista ona koju su dve Anine prijateljice kasnije dobile 3. februara.

David Knežević je uhapšen po dolasku na aerodrom u Majamiju 4. maja, kao glavni osumnjičeni za nestanak svoje bivše supruge. Od tada je ostao u preventivnom pritvoru, izjasnivši se da nije kriv po optužbama u svom prvom svedočenju 10. juna.

