BUŠILICOM USMRTIO SUPRUGU: Saslušan Novosađanin (55), određen mu pritvor do 30 dana

NOVOSAĐANINU Nikoli T. (55), zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo na svirep i podmukao način, supruge Gordane T. (53), sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana.

FOTO:Lj.P.

Kako je za „Novosti“ rekla Jelena Ostojin, portparol Višeg suda u Novom Sadu, osumnjičenom je pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni ostankom na slobodi mogao ometati postupak uticajem na svedoke, zatim zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo za koje je osnovano sumnjiv kao i zbog načina izvršenja i težine posledica krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Više javno tužilaštvo je, kako su saopštili, danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv N.T. (1969) iz Novog Sada zbog osnova sumnje da je 11. marta izvršio krivično delo teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, na štetu svoje supruge, pokojne G.T (1971), te da je nakon iznošenja odbrane, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, a na predlog javnog tužioca, osumnjičenom odredio pritvor.

Nikola T. se sum­nji­či da je, u ponedeljak popodne, u po­ro­dič­noj ku­ći, u Uli­ci Di­a­ne Bu­di­sa­vlje­vić 75b, u na­se­lju Ma­li Be­o­grad na Kli­si, bu­ši­li­com usmr­tio svo­ju su­pru­gu. On je, kako se sumnja, pr­vo bu­ši­li­com uda­rao ne­sreć­nu že­nu, a po­tom joj, ka­ko se pret­po­sta­vlja, pro­bu­šio gla­vu. De­lo je kva­li­fi­ko­va­no kao kri­vič­no de­lo te­ško ubi­stvo jer po­sto­ji sum­nja da je iz­vr­še­no na svi­rep i pod­mu­kao na­čin, a za ko­je je za­pre­će­na ka­zna do­ži­vot­nog za­tvo­ra.

Na­kon svi­re­pog zlo­či­na, oko 17 ča­so­va, seo je u ko­la i od­ve­zao se do Te­me­rin­skog mo­sta, oda­kle je pokušao da iz­vr­ši sa­mo­u­bi­stvo sko­kom u Ka­nal Du­nav Ti­sa Du­nav. On je, pre­ma re­či­ma oče­vi­da­ca, ve­zao oko vra­ta ži­cu, ci­gle i ka­me­nje. Osumnjičeni je ja­vio ćer­ka­ma da je na mo­stu i da ho­će da sko­či, a ka­da su do­šle sa­op­štio je da im je ubio maj­ku. Starija ćer­ka je od­mah oti­šla ku­ći gde je za­te­kla be­ži­vot­no te­lo majke i o to­me oba­ve­sti­la mlađu se­stru, ko­ja je osta­la na me­stu oda­kle je nji­hov otac sko­čio u ka­nal. Nje­ga su pri­pad­ni­ci ri­bo­ču­var­ske slu­žbe i po­li­ci­ja iz­vu­kli iz vo­de i on je ko­li­ma Hit­ne po­mo­ći pre­ve­zen u Ur­gent­ni cen­tar KCV.

