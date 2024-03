I OTAC UBICE SA BURGIJOM UBIO SVOJU SUPRUGU? Novi, šokantni detalji monstruoznog zločina u Vidovdanskom naselju u Novom Sadu

NOVOSAĐANINU Nikoli T. (55), koji se sumnjiči da je na svirep i podmukao način u ponedeljak u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u Ulici Diane Budisavljević u Vidovdanskom naselju na Klisi, električnom bušilicom, po glavi udarao suprugu Gordanu T. (52) i probušio joj lobanju, određen je pritvor do 48 sati.

Pas ispred kuće u kojoj se dogodio zločin, Foto Lj. P.

Nesrećnoj ženi nije bilo spasa, a kada je u kuću došla Hitna pomoć, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Osumnjičeni će danas biti saslušan u tužilaštvu, a za krivično delo za koje se tereti preti mu kazna doživotnog zatvora.

Zbog čega je Nikola na ovako stravičan način usmrtio svoju suprugu, kao i da li je možda reč o ljubomori, kako sada sumnjaju komšije - utvrdiće istraga. Posle krvavog zločina, on je žicom oko vrata vezao cigle i kamenje, a zatim se svojim "golfom" odvezao nekoliko kilometara do Temerinskog mosta. Tu je, na sredini, parkirao kola, izašao napolje i ubrzo zatim skočio u kanal Dunav - Tisa - Dunav, odakle je živ izvučen i transportovan u bolnicu. Obaveštena je i policija koja je ubrzo stigla na most, gde je, kako saznajemo, zatekla i jednu od dve ćerke, koja im je rekla da je otac ubio majku.

Otišavši u porodičnu kuću, policija je zatekla Gordanu, bez znakova života, u lokvi krvi.

O prošlosti ove porodice, među komšijama se malo toga zna. Prema nezvaničnim pričama, koje su se danas mogle čuti, i Nikolin otac je, dok je on još bio mali, usmrtio njegovu majku. Navodno je, kako saznajemo, jedna od njihovih ćerki rekla da joj je majka pričala za tragediju koju je njihov otac imao u detinjstvu.

U Ulici Diane Budisavljević u novosadskom Vidovdanskom naselju, dan posle strašne tragedije, muk i neverica. U kući koju je policija zapečatila, nema nikoga. Njihove dve kćerke starosti 22 i 24 godine sklonile su se kod tetke, majčine sestre. Na terasi, levo od ulaznih vrata, u uglu, uramljena fotografija Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije. Na stepeništu na ulazu, tužan leži pas i čuva kuću.

Retki prolaznici žurnim koracima prolaze pored kuće, ne želeći ni da je pogledaju. Vele još su u šoku zbog svega i još ne mogu da poveruju da se ovom bračnom paru, za koji su smatrali da skladno živi, ovako nešto dogodilo.

- Poznajem tu porodicu i nemam ništa loše o njima da kažem - kaže nam jedan komšija.

- Video sam ih oboje u ponedeljak oko pola dva. Međusobno smo se samo pozdravili, nismo ništa razgovarali. Ništa neuobičajeno na njima nisam primetio. Otišao sam svojim poslom, a nekoliko sati kasnije kada su ispred njihove kuće došla policija i Hitna pomoć, znali smo da se nešto stravično dogodilo.

Porodica, koliko je komšijama poznato, nije imala finansijskih problema. Dugo godina su se bavili prodajom opreme i pribora za pecaroše, a i Nikola je, kažu bio ribolovac.

- Imaju dve divne ćerke - kažu poznanici.

- Starija je završila fakultet, a mlađa se još školuje. Pomagale su roditeljima u poslu.

Sve četiri žene žrtve iz Vojvodine

GORDANA T. četvrta je žena koja je ubijena u Srbiji od početka godine. Svi slučajevi desili su se u Vojvodini. U Bačkom Gradištu, 27. februara, ubodom nožem u grudi ubijena je Serbeza K. (30) iz Surčina, a osumnjičen je njen suprug Tair H. (33). Pre toga, 18. februara, u Rakovcu kod Beočina, usmrćene su dve žene, majka i ćerka, Dragana R. (48) i Nada Č. (74), a uhapšen je Draganin bivši suprug Branislav R., koji je imao zabranu prilaska zbog nasilja u porodici.

Božić

NIKOLA je među stanovnicima ovog dela Klise bio poznat i po tome što je svake godine za pravoslavno Badnje veče i Božić u svom dvorištu organizovao druženje za komšije, uz obavezan vatromet.

- Sve bi on obezbedio i piće i posluženje, i nikome nije dozvolio da plati - kaže jedan komšija. Šta mu se desilo, i zbog čega je presudio Gordani, valjda će se saznati. On je bio krupan, a Gordana sitnije građe.