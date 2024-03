GORAN UBIO SNEŽANU NAKON SVAĐE U LUCERNU: Osuđen na 18 godina zatvora - tvrdio da ga je u Srbiji tukla tašta

GORAN S. iz Srbije osuđen je na 18 godina zatvora zbog ubistva supruge Snežane u Lucernu.

On je tokom suđenja ispričao da ga je ona pre zločina provocirala i fizički napala, ali tvrdi da se samog ubistva ne seća.

Ubistvo se dogodilo 2020. godine, nakon što su oko 12 časova komšije čule svađu u stanu ovog bračnog para. Čuli su se vrisci, onda je nastupila tišina... Nakon pola sata začule su se sirene koje su signalizirale da se nešto strašno dogodilo u njihovom ulazu.

Goran je nju pretukao, ugušio, a zatim izbo nožem u njihovom stanu u Lucernu.

Policija je u stanu zatekla ženu sa užasnim povredama i njenog supruga koji je odmah uhapšen.

Branio se da je doživeo pomračenje svesti i da je tek nakon ubistva shvatio šta je uradio.

Delimično je priznao ubistvo, ali je rekao da se ne seća kako se to dogodilo.

On je takođe ispričao da ga je tokom boravka u Srbiji pretukla tašta i da je to prijavio. Kada se vratio u Švajcarsku njegova žena ga je napala zbog toga i tada je došlo do svađe.

- Provocirala me je, da bi onda pozvala policiju - rekao je Goran.

Međutim, i pored njegovih tvrdnji o zlostavljanju u optužnici se kao razlog za ubistvo navodi svađa oko razvoda, kao i novac.

Srbin je tokom suđenja priznao da nije pristao na razvod kada mu je žena tražila.

Iza ubijene Snežane ostalo je troje dece: dve ćerke i sin.

Goran i Snežana bili su u braku 29 godina.

