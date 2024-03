OVO JE KUĆA STRAVE U PETROVARADINU: U njoj nađena tela ubijene dece, roditelji izvršili samoubistvo (FOTO/VIDEO)

MLADI bračni par iz Novog Sada M. P. S. (23) i L. P. S. (25) juče je izvšrio samoubistvo skokom sa solitera u novosadskom naselju Liman dva, a sumnja se da su pre tog čina ubili sopstvenu decu starosti 1 i 3 godine, u kući u Petrovaradinu.

Foto: S. Bajić

Još uvek nije poznato kako je došlo do ove tragedije, a uviđaj je u toku.

Ovako izgleda kuća strave u ulici Tome Maretića 34 na Petrovaradinu, u kojoj su pronađena tela dece (1,3).

Foto: S. Bajić

Tela mladića i devojke poslati su na Institut za sudsku medicinu, gde će se obaviti obdukcija, a kako se saznaje, na telima nema tragova nasilja koji bi ukazali da se u ovom slučaju radi o zločinu.

- To je strašno što se desilo - kaže sredovečni stanar solitera. - Svi smo uznemireni zbog toga. Šta je moglo mlade ljude da natera na takav korak da dođu u našu zgradu i da se popnu na krov. Pitam se, kao i moje komšije. U to vreme nisam bio kod kuće, nego u gradu i telefonom sam čuo vest o jezivom događaju. Kasnije su komšije prepričavale i nagađale šta i kako se sve zbilo, ali niko nije ništa video.

Navodno, prema priči koja kruži među vidno uznemirenim stanarima solitera, komšija sa poslednjeg, šesnaestog sprata, u to vreme je čuo prasak stakla. On je izašao u hodnik, popeo se stepeništem koje vodi na ravan krov i video razbijeno armirano staklo na vratima, ali ne i onoga ko je to učinio. Takođe, nikoga nije video ni na krovu

S druge strane, video nadzorom je snimljeno da je mladi bračni par ušao u višespratnicu i da se držao za ruke, a video zapis su preuzeli policija i Više javno tužilaštvo, koji su obavili uviđaj i pokrenuli istragu.