HICI IZ BEČA "STIGLI" I DO KANLI KULE: Ubistva Vladimira i Šćepana Roganovića ne prestaju da intrigiraju javnost

AUSTRIJSKI istražitelji više od pet godina nisu uspeli da rasvetle ubistvo Novljanina Vladimira Roganovića, koji je likvidiran 21. decembra 2018. u samom centru Beča, ali su zato njihove crnogorske kolege u kratkom roku uspele da utvrde ko je dve godine kasnije, u februaru 2020, na stepeništu kod Kanli kule u Herceg Novom usmrtio njegovog brata od strica Šćepana Roganovića.

Vladimir Roganović likvidiran u centru Beča, Foto AP/Privatna arhiva

Motivi ovih ubistava do danas nisu zvanično utvrđeni, a nezvanične informacije su ukazivale da su obojica žrtve sukoba dva kotorska klana - "kavčana" i "škaljaraca".

U razgovoru za serijal "Sjenke", koji se emituje na TV E, osuđivani kriminalac iz Crne Gore otkrio je detalje ovih zločina, koje mu je, kako tvrdi, ispričao sada pokojni vođa "škaljaraca", Jovan Vukotić.

Tog 18. decembra 2018. ispred jednog restorana u centru Beča, Vladimir Roganović je bio sa Stefanom Vilotijevićem i još jednim muškarcem. Austrijski mediji pisali su da su se nakon ručka Vilotijević i Roganović uputili ka obližnjem haustoru, odakle je izašao maskirani napadač i najpre izrešetao jednog, pa drugog.

Vladimir Roganović bio je jedan od najbližih saradnika, ali i prijatelj navodnog vođe "kavačna" Radoja Zvicera. Osuđivani kriminalac iz Bara ispričao je, pred crnogorskim istražiteljima, a potom i za "Sjenke" šta mu je o zločinu, navodno, otkrio Jovan Vukotić dok su u Spužu delili zatvorsku sobu.

- On mi je rekao da su Mili, Mrva i Kićo obezglavili Roganoviće. Da je Mili ubio Vlada Roganovića - kaže pripadnik organizovane kriminalne grupe iz Bara, ali je njegove tvrdnje gotovo nemoguće proveriti, niti ih potkrepiti materijalnim dokazima.



Ubice su Šćepana Roganovića sačekale kod Kanli kule, Foto V. Vujanović/Društvene mreže

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kada ga je, prema dokazima crnogorskog Specijalnog tužilaštva, Mili

Bajramović naoružan sačekao i u njega ispalio devet projektila od kojih ga je pogodilo šest.

Osuđivani kriminalac iz Bara prepričao je šta se u zatvorskoj sobi, koju je delio sa Jovanom Vukotićem, pričalo i dešavalo noć uoči ubistva, ali i nakon što mu je saopštio da je Roganović ubijen.

- Rekao mi je Jovica da ih je Mili obezglavio, sve Roganoviće, u sobi dok je boravio sa mnom. Isto mi je rekao tu noć pre nego što su ubili Šćepana, zamolio me je da mu izvadim telefon, jer sam ja uneo moju kriptu... Izvadio sam telefon, on je ostao do kasno. Ujutro kad sam se probudio na običnom telefonu sam video vest da je ubijen Šćepan Roganović i probudio Jovicu. On je skočio i rekao: "Ajde, stani na vrata, u slučaju da naiđu komandiri". Onda se dopisivao sa nekim. Bio je srećan i vratio se da spava i rekao je da ne vadimo telefone, jer će prvo kod nas upasti na pretres - tvrdi pripadnik organizovane kriminalne grupe iz Bara.

Na spisku optuženih, osim Bajramovića, našli su se još Krsto Vujić, koji je u bekstvu, Igor Glavaš, Dino Ibrahimović i Miloš Komar.

- Bajramović je označen kao direktni počinilac ubistva, dok se Vujić tereti da je organizator ove kriminalne grupe. Glavaš se tereti da je pratio žrtvu i obaveštavao Bajramovića kriptovanim telefonom o kretanju Roganovića. On je, prema rezultatima istrage, po nalogu i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, u januaru 2020. godine, preuzeo od, za sada nepoznate osobe, motocikl "pjađo", koji je 2018. ukraden u Španiji, a koji je korišćen u ubistvu Roganovića - kazala je, za "Sjenke", novinarka Ana Raičković.

Crnogorsko Specijalno tužilaštvo u ovom slučaju imalo je i iskaz svedoka saradnika, Miloša Đuričkovića, koji je do detalja opisao na koji način je ubijen Šćepan Roganović, objašnjavajući i koja je bila njegova uloga. Zbog njegovog iskaza, on ali i članovi njegove porodice našli su se na mafijaškom spisku nepoželjnih.

- Nakon što je taj Novljanin postao svedok tužilaštva u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića, jedan od vođa "škaljarskog klana", Igor Vukotić, poručivao je pripadnicima svoje krimi-organizacije da u Americi treba naći i pobiti članove porodice Miloša Đuričkovića. U toj komunikaciji, Vukotić poručuje Bajramoviću da će Đuričkovića koji je svedok saradnik zapaliti živog, ali se i raspituje da li članovi klana znaju gde mu živi majka - ispričala je novinarka Raičković svoja saznanja o istrazi.

Upravo to je bio deo slagalice koji je nedostajao Specijalnom tužilaštvu Crne Gore da Igora Vukotića, brata ubijenog vođe "škaljaraca" Jovana Vukotića, označi kao člana kriminalne grupe koju je u drugoj polovini 2019. u Herceg Novom organizovao odbegli Krsto Vujić.

Zločin iz bezobzirne osvete

VIŠI sud u Podgorici prošle godine je potvrdio optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv Igora Vukotića i ostalih okrivljenih za ubistvo Šćepana Roganovića. Prema toj optužnici, Vukotićev zadatak je bio da posreduje između organizatora kriminalne grupe i drugih članova čije skrivanje i bekstvo je organizovao nakon počinjenog zločina. Crnogorski istražitelji jasno kvalifikuju krivično delo, dok advokat koji je zastupao interese Jovana Vukotića sumnja da će to potkrepiti dokazima.

- Kvalifikacija državnog tužilaštva je da se radi o teškom ubistvu iz bezobzirne osvete i krivičnom delu iz niskih pobuda. Da li će za to imati dokaza, čisto sumnjam, ali ta kvalifikacija stoji u predmetu - poručio je advokat Damir Lekić.