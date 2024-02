ZA SVE KRIV ALKOHOL? Novi detalji o napadu u Borči gde je muškarac izboden nožem, poznato u kakvom je stanju

MUŠKARAC star 54 godine teže je povređen sinoć kada je uboden nožem u Borči i on je prevezen u KBC Zvezdara.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ekipa Kurira uputila se na lice mesta.

- Muškarac star 54 godine je nakon kraće svađe zadobio nekoliko uboda nožem u Borči na ovoj lokaciji u ulici Drinske divizije pod brojem 87. Muškarac je brzo prebačen u Kliničko-bolnički centar Zvezdara gde mu je pružena pomoć, sa teškim povredama je primljen, ali je, kako saznajemo, u stabilnom stanju - javio je reporter.

Potom je opisao šta je zatekao na licu mesta:

- Stigli smo na lokaciju i na lice mesta i uspeli smo da porazgovaramo sa lokalnim stanovnicima. Saznali smo da se baš na ovom mestu okuplja malo čudnija sorta ljudi, da se tako izrazim, tj. oni koji vole čašicu i kapljicu više. Do incidenta je došlo upravo zbog alkohol, a komšije kažu da na ovoj lokaciji gde je nekad bila kafana, a sada napušten objekat, zna da dođe do svađa i do incidenata.

- Ono što su mi ispričali je da su se sinoć oko 19.30 dva starija muškarca posvađala, a jedan je jedan potegao nož. Pominjali su i vino i rakija i pivo. Policija je stigla na lice mesta, odradila uviđaj i, kako nezvanično saznamo, privela napadača, javio je reporter Kurira.

