PRESVUKAO SE POSLE UBISTVA: Brazilski mediji objavili nove detalje iz istrage likvidacije Pančevca Darka Geislera

UBISTVO Pančevca Darka Geislera (43), nekada se prezivao Nedeljković, 5. januara u Santosu na obali Sao Paola, ne prestaje da intrigira brazilsku javnost, a gotovo svakodnevno objavljuju se novi detalji iz istrage.

Tamošnja policija došla je do poseda novih snimaka sa sigurnosnih kamera, uz pomoć kojih je rekonstruisano Darkovo kretanje kobnog dana. Na njima se može videti i ubica, koji je Pančevca i njegovu suprugu i sina, pratio nekoliko sati, pre nego što će počiniti zločin. Sumnja se da je Darka pratio i prethodnih dana, kako bi utvrdio njegove navike.

- Može se videti ubica kako prati porodicu dok se zabavljaju sa ostalima na jednom trgu - navode brazilski portali. - Na narednom snimku zabeleženo je kako se ubica kreće trotoarom i u jednom momentu zastaje kako bi zavezao pertle i to u trenutku kada tročlana porodica prolazi drugom stranom ulice. Zatim se može videti kako oni biciklima prolaze ispred ubice, koji zatim kreće da trči za njima.

Na kamerama je zabeležen trenutak kada Darko, koji na zadnjem sedištu vozi četvorogodišeg sina zastaje ispred kapije zgrade u kojoj živi, dok je supruga iza njih. Ubica dotrčava, puca u Pančevca i beži. U blizini je zastao između jednog automobila i drveta gde je iz ranca koji je nosio sa sobom izvukao garderobu i presvukao se. Zatim je nastavio da trči, a posle nekoliko metara počinje mirno da hoda prema plaži. Ulicu prelazi preko pešačkog prelaza. Svaki trag mu se gubi devet minuta posle napada. Za to vreme ni sa kim se nije susreo, što brazilsku policiju navodi na to da u ovoj likvidaciji nije imao pomagača. Ni na jednom od do sada prikupljenih snimaka, kako se navodi, ne može se jasno videti lice ubice. Samo se tvrdi da je reč o belcu, da je visok i snažne građe i da ima tanku bradu.

Za Darkom je Crna Gora raspisala poternicu zbog sumnje da je 25. decembra 2014. godine ispred zatvora u Spužu ubio pripadnika "kavačkog klana" Andriju Mrdaka. Kako je nedugo zatim saopšteno, istražitelji su otkrili njegove DNK tragove na mestu zločina.

U brazilskim medijima predstavljaju ga kao pripadnika "škaljarskog klana" i plaćenog ubicu, koji je u njihovu zemlju ušao ilegalno i gde je živeo pod lažnim imenom. U njegovom džipu, posle ubistva, policija je, kako navode brazilski mediji, pronašla slovenački pasoš sa njegovom slikom, a ustanovljeno je da se krio pod imenom Dejan Kovač. Oni, koji su se družili sa njim, za medije su izjavili da su ga zvali Deko i ni jednu ružnu reč o njemu nemaju da kažu. Ispričali su da je voleo da kuva i da ih je često pozivao u svoj dom na druženje. Istražitelji veruju da je njegovo bekstvo, kao i život u Brazilu finansirala osoba kja ga je angažovala da ubije Mrdaka.

U tekstu portala "G1" navedeno je da je u Brazil stigao 2015. godine i da je prvo živeo u komfornom stanu na osmom spratu zgrade u otmenom kvartu Sao Paola. U septembru 2016. se, kako se navodi, preselio u dupleks stan, a u ugovu o zaupnini naveo je da je po zanimanju ekonomista. U to vreme upoznao je svoju buduću suprugu, sa kojom je 2017. iznajmio stan za koji je platio zakupninu šest meseci unapred. Godinu dana kasnije preselili su se u drugi kvart, a u novom ugovoru o zakupu, naveo je da je po profesiji stolar.

Kada su saznali da će postati roditelji, odlučili su da kupe stan. Prema onome što je objavljeno, platili su ga u kešu i uknjižen je na ime supruge.

DOKUMENTARAC

BRAZILSKI mediji navode da je trag o tome gde se nalazi Pančevac otkriven u jednoj dokumentarnoj emisiji prikazanoj u novembru prošle godine na crnogorskoj televiziji, u kojoj je pripadnik kriminalne grupe, između ostalog naveo da "zna da je Geisler živ i da mu je rečeno da se krije u Brazilu, gde živi normalnim, porodičnim životom".