SANTANA ODBILA DA PUSTI GORANA JELISIĆA NA USLOVNU SLOBODU: Ukopala ga slika sa Slobodanom Miloševićem

PREDSEDNIK Mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijela Gati Santana odbila je zahtev srpskog osuđenika Gorana Jelisića, osuđenog na 40 godina zatvora, za prevremeno puštanje na slobodu posle dve trećine izdržane kazne.

Foto: Printskrin, Vikipedija

Ona je navela da je mišljenja da zahtev treba odbiti, iako Jelisić ispunjava uslove za razmatranje, zbog velike težine njegovih zločina, nedovoljne dokazanosti rehabilitacije i nepostojanja ubedljivih humanitarnih (zdravstvenih) razloga koji bi opravdali njegovo puštanje na prevremenu slobodu.

Jelisić je uhapšen 22. januara 1998. godine i odmah prebačen u Sheveningen. Priznao je krivicu i Haški tribunal ga je 2001. godine osudio na 40 godina zatvora za kršenje zakona ili običaja ratovanja, koje obuhvataju ubistvo, okrutno postupanje i pljačku i zločine protiv čovečnosti. Nakon toga je prebačen u zatvor u Italiji, koja ga je pre nekoliko godina, vratila u Sheveningen, jer prema njihovim zakonima treba da bude pušten na slobodu, pa je sada u zatvoru u Belgiji. U izveštaju zatvoreske uprave navodi se da tu obavlja razne poslove, redovno ga posećuje pravoslavni sveštenik i marljivo pohađa kurs holandskog jezika.

Nakon što je u septembru 2024. godine ispunio prag od dve trećine izdržane kazne Jelisić je podneo zahtev za uslovni otpust.

Međutim, sudija Santana navodi da su prethodne odluke kod drugih haških osuđenika utvrdile da je opšte pravilo da kaznu treba izdržati u celosti. Ona navodi, da težina krivičnih dela nije jedini faktor u proceni zahteva za prevremeno puštanje na slobodu, ali je ipak faktor od fundamentalnog značaja, a Jelisić je osuđen da je lično ubio 12 ljudi u policijskoj stanici Brčko i logoru Luka u maju 1992. godine i da je lično naneo telesne povreda četiri osobe.

Santana citira zaključke sudskog veća koje je osudilo Jelisića pre više od 20 godina navodeći da se istakao okrutnošću i da njegova hladnokrvna ubistava i zlostavljanje ljudi svedoče o dubokom preziru prema čovečanstvu i pravu na život, odlučujući ko će živeti, a ko umreti. Predsednica Mehanizma navodi da smatra da je ovo faktor koji snažno govori protiv njegovog prevremenog puštanja na slobodu.

Prema psihosocijalnom izveštaju dostavljenom sudu u Hagu Jelisić je ljubazna i prijateljska osoba tokom celog svog boravka u zatvoru, deluje pouzdano i empatično, nije pokazao nikakvu agresiju i nije imao prijavljenih sukoba sa drugim zatvorenicima. U više navrata izrazio je kajanje zbog svojih postupaka i žrtava, opisujući razliku između sebe u prošlosti i sadašnjosti kao "noć i dan". Više puta je naglašavao da bi se, ako bi se vratio u BiH, osećao kao da će žrtve i njihove ožalošćene porodice umreti po drugi put. Psihosocijalna služba zatvora je u tim trenucima primetila istinske emocije i ogorčenje, a zatvorski psihijatar potvrđuje da Jelisić ima jak osećaj krivice i da često razmišlja o svojim postupcima, pitajući se da li je mogao drugačije da postupi s obzirom na okolnosti u to vreme, jer veruje da, da je sledio drugi tok akcije, možda danas ne bi bio živ. Zatvorske vlasti prenose Jelisićevu nameru da se izvini žrtvama i njihovim porodicama zbog svojih postupaka i da se raspita kod Mehanizma o tome kako bi se to moglo učiniti na odgovarajući način, a da se žrtvama ne nanese nikakva patnja.

Sve ovo predsednicu Santanu, kako kaže u obrazloženju svoje odluke, navodi na sumnju da je Jelisić zaista i u potpunosti prihvatio svoju ličnu odgovornost. Ona se poziva na ranije njegove neformalne razgovore sa zatvorskim čuvarima, kojima je jednom pokazao fotografiju Slobodana Miloševića na način koji je njima izgleda ukazivao na Jelisićevo divljenje prema Miloševiću.

- Činjenica je i da se žrtvama do danas nije izvinio. Iskreno izvinjenje žrtvama ili njihovim porodicama, koje bi priznalo njegovo tačno ponašanje i ulogu u njihovoj patnji, ili akcije za podsticanje pomirenja ili traženje oproštaja bile bi jači pokazatelji da je Jelisić na dobrom putu ka postizanju rehabilitacije - kazala je Gati Santana, navodeći da je obaveštena da je Jelisić autor dve knjige vezane za sukob u BiH, koje su izgleda objavljene 2013. i 2016. godine, a u jednoj od njih je prikazan sa Slobodanom Miloševićem na koricama. - Iako postoje neki pozitivni pokazatelji njegovog procesa rehabilitacije, određene primedbe iznete tokom neformalnih razgovora i odsustvo priznanja njegove tačne uloge u zločinima, ne ubeđuju me da je Jelisić dovoljno pokazao prihvatanje svoje odgovornosti, kritičko razmišljanje ili istinsko kajanje.

Ona navodi i da su Jelisićevi planovi nakon puštanja na slobodu, a živeo bi u Srbiji, nejasni i kao takvi postavljaju pitanja u vezi sa izgledima za njegovu uspešnu reintegraciju u društvo.

- Jelisić je pokazao dobro ponašanje u zatvoru i pokazao je neke pozitivne stvari u svom procesu rehabilitacije, međutim, smatram da on još nije dostigao nivo rehabilitacije dovoljan da zasluži prevremeno puštanje na slobodu. Podstičem ga da nastavi da preduzima korake u procesu rehabilitacije, da razmotri konkretne akcije koje bi mogao da preduzme, kako bi izrazio svoje izvinjenje žrtvama svojih zločina i da pažljivije planira svoju reintegraciju u društvo - zaključila je i preporučila Gabrijela Gati Santana u ovoj svojoj odbijajućoj odluci.