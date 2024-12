TRAŽI SE VEŠTAČENJE GLASA DEJANA ZLATANOVIĆA: Suđenje Brkiću - Ko je postavio pitanje Milovanu, pa on sasuo opasne reči?

SNIMAK koji se pojavio na televiziji Pink nije moj. Moji imaju logo Belog anđela i piše "Srbininfo". Snimak, koji je neko drugi postavio i tvrdi da je moj, neću da komentarišem.

Ovo je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju vlasniku časopisa "Tabloid" Milovanu Brkiću, optuženom da je u izjavi na tom snimku pozvao na nasilnu promenu vlasti, kazao svedok Dejan Zlatanović, glavni i odgovorni urednik sajta "Srbininfo".

Inače taj snimak nastao je 8. maja 2023. godine na skupu "Srbija protiv nasilja" i na njemu je Brkić rekao da je" srpska opozicija pokazala svoje bedno lice, da će izgleda mladi klinci morati da puškama reše sudbinu Srbije i kakva protestna šetnja, mi treba da uđemo u Skupštinu, uhvatimo idiota i da mu otkinemo glavu" i opsovao majku predsednika Srbije.

Zlatanović je rekao da je 8. maja bio na protestu, ali da se ne seća da mu je Brkić tada dao izjavu. Brkića inače poznaje dugo vremena i nekoliko puta je sa njim radio intervju. Nije se sećao ni da li su događaje sa tog protesta prenosili uživo. Onda je kazao da na jutjub kanalu "Srbininfo" ima taj snimak.

Tužilac Ljiljana Komnenović ga je pitala kako ima snimak Brkića, a ne zna da ga je snimao, na šta je Zlatanović odgovorio da ne zna koji su snimci išli uživo.

Na pitanje tužioca da li je 12. maja 2023. godine objavio snimak sa naslovom "Poslušajte ceo govor bez cenzure, zbog kojeg je Milovan Brkić odveden u zatvor", Zlatanović je rekao da ne zna napamet snimke, ali da sve što stoji na njihovom jutjub kanalu oni su objavili i da dok ne pogleda ne zna da li taj snimak sadrži govor Brkića, zbog kojeg je optužen. On je kazao da je taj snimak dao advokatu Milovana Brkića. Odgovorio je i da on u 99 odsto slučajeva snima telefonom i samo ponekad koristi "bubicu".

U sudu je na kraju pušten snimak tog spornog Brkićevog govora i Zlatanović je rekao da je na njemu njegov logo, ali sa pogrešne strane, tu je na levoj, a kod njega uvek na desnoj, da bi se posle ispravio i rekao uglavnom na desnoj.

Tužilac ga je pitala da li mu je poznat glas na početku snimka koji kaže, "evo čuli smo, kakav je vaš komentar gospodine Brkiću" nakon čega Brkić izgovara sporne rečenice. Zlatanović je rekao da taj glas izgleda kao njegov i liči, ali da on to nije snimao, jer da jeste znao bi i da je to lako izmontirati.

Tužilac Ljiljana Komnenović zatražila je da se od Zlatanovića uzme uzorak glasa i veštačenjem uporedi sa glasom na snimku, koji izgovara tu rečenicu. Odbrana je bila protiv, jer je kako kažu tužilaštvo to moglo da uradi u istrazi, a sud će odluku o ovom predlogu doneti naknadno.

Inače, Brkić je ranije u odbrani rekao da nije davao nikakvu izjavu, niti je video kameru i mikrofon i da ga neko snima, već da ga je nepoznati čovek pitao za mišljenje i on je sve to izgovorio njemu, a nije namenio javnosti.

Suđenje Brkiću nastaviće se početkom februara.