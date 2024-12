VOZIO ŽENU, PROTESTANTI MU LUPALI U AUTO: Vozač zaključio sporazum sa tužilaštvom zbog udaranja studenta

Okrivljeni Milan M. (48) zaključio je sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu sporazum o priznanju krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, za uslovnu kaznu od šest meseci zatvora, s rokom provere od tri godine i novčanu kaznu od 50.000 dinara.

Prema sporazumu, okrivljeni je priznao da je 10. decembra oko 12 časova tokom skupa "Zastani, Srbijo" ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i blokade na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ruzveltove ulice, nakon verbalnog konflikta, šakom udario u lice studenta Pravnog fakulteta u Beogradu M. J., koji je učestvovao na skupu.

Milan M. nije ranije osuđivan, a sporazum o priznanju krivičnog dela predat je Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju.

Milan M. je, kako nezvanično saznajemo, negirao natpise pojednih medija da je član SNS, tvrdeći da je opozicionar i da podržava proteste.

- Ja sam se tu slučajno zadesio, moja žena ima zdravstvene probleme i tom deonicom je vozim često. Nemam ništa protiv protesta i sam se smatram opozicionarom, podržavam proteste, nisam poslat od bilo koga, a posebno nisam poslat od vlasti da nekoga napadnem. Ti ljudi su me izvređali, lupali moj auto, a kada sam izašao iz auta i pitao ko je to uradio, svi su ćutali. To je sve što imam da izjavim - rekao je, pored ostalog, Milan M. na saslušanju kod tužioca.