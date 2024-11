POČELO SUĐENJE "DIVLJEM TAKSISTI": Indijcima otimao ranac

BRANISLAV Mitrović (29), za kojeg se sumnja da je kao "divlji taksista" pokušao da dvojici Indijaca 10. aprila ove godine naplati vožnju od aerodroma u Beogradu do smeštaja u gradu 30.000 dinara, negirao je danas u Višem sudu u Beogradu da je kriv za pokušaj razbojništva za šta je optužen.

Foto: Printskrin/MUP

Kako je navedeno u optužnici, on je na aerodromu prišao dvojici Indijaca i pitao ih da li im treba taksi, što su oni prihvatili. U toku vožnje su primetili da aplikacija Mitrovićevog telefona očitava 15.000 dinara, pa su ga pitali koliko košta vožnja i on im je odgovorio 30.000 dinara. Tražili su da stane, što on nije hteo, ali je stao kada je jedan Indijac rekao da će zvati smeštaj da pita za cene taksija. Nakon toga im je prema optužnici Mitrović oteo ranac, pa su se otimali oko njega i Indijci su sa rancem krenuli, a Mitrović je jednog udario u potiljak, a drugog pesnicom u lice, pa mu je slomio nos. Tada su im prišli policajci i uhapsili ga.

Jedan od njegovih branilaca advokat Nikola Matić kazao je da oni spore pravnu kvalifikaciju krivičnog dela da je počinio razbojništvo.

- To je napumpana kvalifikacija. Predmet razbojništva je ranac sa garderobom nekih Indijaca. Mi ne znamo ni kakva je to garderoba, nema nikakvih dokaza šta je bilo unutra, niti foto-dokumentacije, ali je tužilaštvo navelo da je u vrednosti višoj od 5.000 dinara. Takođe, oštećeni je rekao da u rancu nisu bile pare - kazao je Matić, navodeći da je Mitrović Indijce pokupio kod bankomata, gde su uzeli 30.000 dinara.

On je naveo i da je prekrojena izjava jednog oštećenog, jer je izostavljen poslednji deo gde je rekao - "od momenta kada je taksista udario mog druga, u tih nekoliko sekundi nije pokušao da uzme nikakvu stvar", što ide u korist da nije počinio razbojništvo. Matić je rekao da je taksista Dejan Nenadov, koji je prijatelj Mitrovićevog oca, takođe taksiste, zamolio Branislava da preveze Indijce.

Odbrana tvrdi da Mitrović uopšte nije imao potrebu da izvrši razbojništvo, jer je tada kod sebe imao 2.500 evra, koji su mu evidentirani prilikom prijema u pritvor. On je i vlasnik stana na Vračaru, koji izdaje za 800 evra mesečno i kako kažu, sama okolnost da je kod sebe imao toliki novac ne ukazuje da je imao nameru i potrebu da učini razbojništvo. Navode da je Mitrović tada bio na aerodromu da se nađe sa ocem i da mu preda taj novac, pa je prišao njegovom prijatelju Nenadovu.

Okrivljeni je, inače, sedam meseci u pritvoru i danas je odbijen predlog odbrane da se on ukine ili prebaci u kućni. Suđenje se nastavlja 27. novembra kada bi trebalo da Mitrović iznese odbranu i da se saslušaju svi svedoci. Indijci su inače u inostranstvu, pa je tužilac predložio da se njihovi iskazi čitaju.

