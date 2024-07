OPSOVALA MI MAJKU, TO ME POVREDILO, PA SAM JE UBIO: Radan Vasiljević okrivljeni za ubistvu supruge Slavice dopunio odbranu u sudu

NISAM hteo moju Slavicu da pominjem u negativnom smislu, ali, rekla mi je, "j....u ti mamu za ovo što si mi uradio", ja sam rekao, "šta si rekla" zgrabio sam nož sa stola i ubio je. Nisam hteo da je ubijem, samo da je povredim. Ja sam nju najviše voleo, zašto bih je ubio.

Foto: Fejsbuk/Novosti

Ovako je danas dopunio svoju odbranu taksista Radan Vasiljević, kojem se u Višem sudu u Beogradu sudi za teško ubistvo supruge Slavice, nakon što je celu noć tukao u decembru 2021. godine u Žarkovu.

- Zašto da mi opsuje majku, koja je mnogo učinila za nju i našu porodicu. To me je povredilo i potreslo, pa sam ustao sa male drvene stoličice i zgrabio nož - ispričao je Vasiljević. - Nisam ciljao gde ću da je ubodem. Sećam se da sam je ubo sa strane i u leđa i posle toga nijednog uboda se više ne sećam. Ona je imala fantastičan odnos sa mojom majkom.

Radan Vasiljević je sada rekao da nije išao u kuhinju da uzme nož iz kutije za noževe, kako je to ispričao u tužilaštvu, već da je nož bio tu.

- Da sam išao verovatno bih se ohladio i zašto bih uzeo najmanji - kazao je Radan. - Njime sam posle sebi presekao vene na levoj ruci, ali je bio tup i tada sam otišao u kuhinju i uzeo veliki nož i njime presekao vene na desnoj ruci.

On je rekao da želi da povuče sve svoje izjave, koje je dao do 22. 4. 2022. godine, jer je tada samo hteo da umre i dao ih je, kako kaže, u bunilu i transu.

Vasiljević je optužen da je celu noć šamarao ženu, vezao je, isekao joj kosu i odeću, da bi je sutradan oko podne ubio. On je rekao da je pio rakiju i ispitivao je da li ga vara i sa kime i udario bi je svaki put kada bi ga, kako kaže, slagala. Kako je ispričao, ona je sutradan htela da ide na posao, a on joj nije dao, jer bi se videle masnice i predlagao joj da dovede prijatelja frizera u kuću da je fino ošiša. Pošto je insistirala, ponovo su se posvađali i on je ubio nožem. Nakon što ju je izbo 17 puta, pokrio je ćebetom i sebi je prerezao vene, legao kraj nje na tepih i zvao sina da odmah dođe kući, dok je drugom sinu u inostranstvu javio da je ubio Slavicu.

Na suđenju su danas ponovo svedočili žena Radanovog pokojnog brata Verica, kao i sin Slobodan i njegova supruga Aleksandra, koji su ostali pri svemu šti su već ranije rekli. Verica je to svedočenje dopunila samo sa primerima da je Radan ranije dizao nož na svog oca, da je njenom sinu, koji nosi njegovo ime pretio da će da ga ubije, da im je isključio struju u kući, pa je nisu imali šest godina...

- Čim mu je mlađi brat, a moj muž umro u 43. godini, odmah je pretio da će da nas izbaci iz kuće - ispričala je Verica Vasiljević. - Od mog sina Aleksandra tražio je da mu potpiše papire, kako bi Radan uknjižio celu kuću na sebe, što on nije hteo, pa je zvao svoje sinove i mog starijeg sina da se udruže da unište Sašu, koji mu nikada ništa loše nije učinio. Govorio je kupiću sataru i seći Sašu parče po parče. Na kraju je sebe i uknjižio na osnovu falsifikovanog potpisa i sada je to na sudu.

Na pitanje Vasiljevićevog advokata Vanje Gajića da li su podneli krivične prijave za pretnje i falsifikovanje, svedok je rekla da nisu još.

Radan je pitao kako je to Saši pretio, na šta je svedok rekla da je bio na njihovim vratima i rekao mu: "Nabiću te u špajiz da živiš, pazi šta ti čika kaže".

Okrivljeni je posle tvrdio da to, što je ispričala svedok, nema veze sa istinom.

Inače, svi svedoci su odgovarajući na pitanja suda naveli da je Radanova majka volela samo njega, a zato i njegovu ženu Slavicu i da su njih dve bile u dobrim odnosima. Slobodan je samo rekao da mu se majka žalila što mora stalno vreme da provodi sa babom i samo sa njom da svaki dan pije kafu.

Na kraju je advokat Gajić imao primedbe na iskaze svedoka, navodeći da su pristrasni i motivisani animozitetom i netrpeljivošću prema okrivljenom. Sud je odbio njegov predlog da se Vasiljević prebaci u kućni pritvor.