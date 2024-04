ŠTA SE VIDI NA SNIMCIMA UBISTVA U BELVILU: Kako je Tejić pripremao likvidaciju Bojana Mirkovića i kako su uhapšeni (FOTO/VIDEO)

NA suđenju Lazaru Tejiću, Ivanu Nikčeviću, Dušanu Kokoružu i Borisu Kovačeviću za teško ubistvo Bojana Mirkovića u beogradskom naselju Belvil i Filipu Ivanoviću, okrivljenom za pomoć u bekstvu Tejiću, danas su pregledani video snimci nadzornih kamera.

Na njima se vidi da je Tejić sa srebrnom kacigom na glavi i maskom preko usta u 10.20 časova tog dana 12. novembra 2020. godine izašao iz Bloka 62 gurajući bicikl i uputio se u pravcu Belvila. Obišao je oko Delta sitija, pa otišao ka Bloku 70A. U 12.37 časova se opet vratio u naselje, često gledao u telefon, više gurao bicikl nego što ga je vozio i za desetk minuta opet odlazi ka Bloku 70A. Na kraju se vraća u 14.17 časova, i dalje se kreće po naselju nekih sat vremena često gledajući u telefon, da bi u 15.14 časova izašao iz naselja vozeći bicikl i otišao ka Savskom keju. Posle se još vidi kod okretnice autobusa 95 u Bloku 45 kako je na biciklu projurio nasipom na Savskom keju u pravcu Galovice.

Tejić je u sudnici rekao da je to sve on i da je u garaži zgrade, gde je pucao i ubio Mirkovića u 15.11 časaova bio oko dva minuta. Odgovarajući na pitanja sudije Ivane Ramić, Tejić je rekao da je tog jutra kada je ustao imao formiranu odluku da će da ubije Mirkovića.

- Znao sam gde ću to učiniti. Izabrao sam garažu, jer tu nema ljudi, a znao sam njegovo kretanje. Garaža mi je bila najpogodnije mesto da nikoga drugog ne ugrozim, niti da drugi ljudi to gledaju. Nisam znao kada ću to da uradim, ali sam pratio kretanje njegovog automobila i znao sam u svakom trenutku gde se nalazi - kazao je Tejić.

On je rekao da je to jutro iskočio kroz prozor da ga otac ne bi video da izlazi.

- Električni bicikl sam ostavio na Novom Beogradu, nisam mogao da ga donesem kući, jer bi me otac pitao za njega i šta će mi. Vozao sam se tri sata po Novom Beogradu, pre nego što sam to uradio, jer sam čekao da dođe - kazao je Tejić.

Nakon toga odgledani su snimci hapšenja Ivanovića, Tejića i Kokoruša u Loznici. Konstatovano je da snimak nije integralan, već da je isečen.

Na njemu se prvo vidi kako policajac u autu govori, "evo ga golf, ide ka granici, obišao sam ga, čekam te", a zatim scena kako policajci otvaraju vrata crnog golfa cetinjskih tablica i hapse Ivanovića. Izvlače ga iz auta, guraju na asfalt i stavljaju mu lisice na ruke iza leđa. Zatim ga dižu, naslanjaju na auto i pretresaju.

Na sledećoj sceni vidi se uhapšeni Tejić ispred sivog vozila vezanih ruku iza leđa na prostoru benzinske pumpe i na kraju kako svu trojicu uvode odvojeno u policijsku zgradu.

Branilac Filipa Ivanovića kazao je da se na snimku vidi da je on uhapšen sam u autu, a ne sa Tejićem i Kokorušem, kako stoji u optužnici.

- U izveštaju hapšenja kažu da je uhapšen neposredno pre skretanja ka graničnom prelazu sa BiH, a najbliži prelaz je odatle udaljen 7,6 kilometara ili 15 minuta. On je uhapšen 300 metara od pumpe - rekao je Jokić, u korist teze odbrane da Ivanović nije imao nikakve veze sa Tejićem i Kokorušom, niti da je trebalo da Tejića prebaci u BiH, za šta je optužen.

I sam Filip Ivanović je rekao da se gledao taj snimak ranije on ne bi tri i po godine bio u pritvoru i da se sada konačno utvrdilo da je uhapšen sam, a ne sa Tejićem i Kokorušem u autu. On je inače nadavno pušten da se brani iz kućnog pritvora. Svi ostali osim Tejića brane se sa slobode već više od godinu dana.

