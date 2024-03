POČELO SUĐENJE OPTUŽENIMA ZA PRIPADNOST KRIMINALNOJ GRUPI SA VRAČARA: Evo kako su se izjasnili o krivici

Nakon što je zamenik tužioca Milenko Mandić pročitao optužnice, okrivljeni, koji su dostupni sudu, među kojima je i jedna žena,kratko su se izjasnili da nisu krivi, kao i da nisu pripadnici niti jedne kriminalne grupe. Detaljne odbrane izneće na narednim pretresima.

Prema navodima Tužilaštva, kao organizatori grupe označeni su Nikola Vušović (u bekstvu) i Uroš Piperski, koji je na izdržavanju kazne u zatvoru u Portugaliji zbog počinjenih krivičnih dela u toj zemlji. Kao visokorangirani pripadnik ove ekipe imenovan je i Dario Đorđević zvani Dekster, koji izdržava kaznu u Austriji zbog trgovine narkoticima, a još petorica čekaju izručenje Srbiji iz Crne Gore. U bekstvu su, pored Vušovića, još njih desetorica. U pritvoru u Beogradu je njih 20.

Na teret im se stavljaju ubistva Aleksandra Halabrina iz Janošika, pored Plandišta, zatim Dragana Ristića Čađe u Kaluđerici, kao i Aleksandra Šarca u Beogradu. Pored toga, terete se i za pokušaje ubistva sada pokojnog Lazara Vukićevića, Samira Divljanovića, Miloša Nilovića Runje, Andrije Zarića i Arsenija Stefanovića. Tužilaštvo ih tereti i za neovlašćenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i pranje novca.

POZDRAVILA GA ŠARČEVA MAMA

U delu sudnice gde sedi publika, danas su bili rodbina i prijatelji optuženih, ali i najbliži članovi porodica ubijenih. U momentu kada je optuženi Nikola Kačarević izlazio za govornicu, kako bi se izjasnio o optužnici, jedna žena se okrenula prema grupi koja je bila iza nje i upitala: "Je li ovde neko Kačarević?". Na to joj je jedan mladić odgovorio da je on Nikolin brat, da bi mu ona zatim kazala: "E, pozdravila ga mama od Šarca, a to sam ja".