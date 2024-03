NASTAVLJENO SUĐENJE TVITERAŠU "VASABIJU" ZBOG PORNOGRAFKOG MATERIJALA: Negirao da je gledao filmove sa decom

VASILIJE Broćeta, poznati tviteraš pod nazivom "Vasabio" danas je ponovio na suđenju u Višem sudu u Beogradu da je posećivao pornografske sajtove i skidao materijal takve sadržine, ali je tvrdio da su sve te fotografije i filmovi bili sa punoletnim osobama. On je optužen za pribavljanje i prikazivanje pornografskog materijala nastalog iskorišćavanjem maloletnika.

Foto D. Milovanović

Njemu se na suđenju promenio sudija, jer je prethodni otišao iz Višeg suda, pa je sada dodatno odgovarao na pitanja novog sudije Živka Jevđenijevića. Okrivljeni je rekao da je moguće da je pristupao sajtovima sa oznakom "tin" (tinejdžeri), ali da ne zna.

- Imao sam određene pornografske fotografije u računaru, ali ne sa maloletnim devojkama. Neke su bile u njemu kada sam ga kupio polovnog, a neke sam ja skinuo sa interneta. Filmovi su bili od dva ili tri minuta i to porno performansi i sa osobama od 50 godina. Skidao sam sa sajtova 18+ - kazao je Broćeta.

On je rekao da je moguće da neke slike imaju oznake "tins fan". Na pitanje sudije da li mu to nešto govori, okrivljeni je rekao da su to fanovi mlađih devojaka preko 18 godina. Potvrdio je da mu je u računaru bio film oznake "Sindika 16". Na pitanje sudije šta znači 16, Broćeta je rekao da je to neki nik nejm.

- Nije oznaka godina, već nadimak te devojke što se snimala. Skinuto je sa sajta gde se ljudi snimaju kamerama i kače. Pogledao sam taj film, kao i fotografije, ali i one se nalaze na regularnim porno sajtovima. To sam ranije skidao, poslednje dve godine nisam ništa - tvrdio je tviteraš.

On je kazao da nije gledao filmove sa oznakama "6yo", "8yo", "15yo", niti je pristupao sadržaju sa oznakama "Angelica 15yo", "Veronica 12yo", "Mandy 6yo" i "Mandy 8yo". Odgovorio je da zna kako se na engleskom kaže godine i starost. Na pitanje sudije kazao je i da zna da je pribavljanje i posedovanje pornografskih sadržaja nastalih korišćenjem maloletnika kažnjivo, da je za to odgovarao i da mu nije padalo na pamet da to radi.

Na suđenju je ispitan i IT veštak Saša Krstić, koji je rekao da je "yo" obično oznaka za predtinejdžerski uzrast od 2 do 15 godina, da je on u veštačenju na jednom mestu rekao da su na fotografijama naoko maloletna lica, ali da kao IT veštak ne može da ceni njihovu starost.

- U računaru se vidi da je 12. septembra 2023. godine nekoliko dana pre hapšenja sa USB fleša pregledan set spornih fotografija, a da je kratak film gledan 5. marta iste godine - kazao je veštak.

Foto: Printskrin/Iks Vasabio

Na pitanje branioca Luke Jagića da li je pregledao te filmove i utvrdio da su na njima maloletnici, veštak je rekao da nije, jer su oni bili na flešu, koji nije oduzet od okrivljenog i nije veštačen. Kako je objasnio u računaru su ostali tragovi tog pregledanja sa oznakama "yo6", "yo8", "yo15", što ukazuje da je u pitanju maloletnička pornografija.

Branilac Jagić dostavio je tada sudu prevod zvaničnog sudskog prevodioca sa engleskog, što je pokazano i veštaku, ali Krstić kaže da je to drugačiji kontekst i da "yo" sa uzvičnikom predstavlja uzvik pozdravljanja i da ne zna kako "yo6 Mandy" znači zdravo Mendi.

Inače, Broćeta je rekao sudiji da je imao fleš te marke, da su na njemu bile neke poznate igrane serije i da ga je dao ćerki pre nekoliko godina da i ona odgleda.

Branilac Luka Jagić kazao je da je dokazni materijal siromašan i da treba utvrditi da li je na svih 725 fotografija i jednom filmu nađenim u folderu "18" Broćetinog računara maloletnička pornografija ili nije.

Na sledećem pretresu sredinom aprila najverovatnije će se gledati te fotografije.

