UHVATILA ME NERVOZA I CRNE MISLI: Stojan Ilić u sudu ispričao zašto je ubio maloletnu devojku u Ripnju

STOJAN Ilić, koji je 10. aprila prošle godine u beogradskom naselju Ripnj nožem ubio šesnaestogodišnju devojku Nevenu Petrović ubadajući je po telu, zatim teške telesne povrede naneo njenoj majci, babi i ujaku, priznao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da je to uradio. Kako kaže nije bio svestan svega toga i nije imao nameru nikoga od njih da povredi.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/Fejsbuk/Stojan Ilić

Iznoseći odbranu rekao je da je pre tog događaja pio alkohol i lekove za smirenje, koje mu je ranije propisao psihijatar.

- Dan ranije sam popio oko pola litre rakije i uveče oko šest ili sedma piva. Nisam ništa jeo, jer kada pijem ne jedem, možda nešto malo - ispričao je Ilić. - Oko pola tri po noći sam popio dva ili tri bromazepana, jer sam preskočio i nisam ih ranije pio. Tu noć sam spavao samo dva sata. Drugi lek sam uzeo ujutru oko osam časova. Kupio sam litru pelinkovca i otišao kod Petrovića, oštećene porodice, da napunim telefon, jer kod kuće nisam imao struje. Tu sam sa Neveninim ujakom pio taj pelinkovac i popio sam skoro litar.

Ilić kaže da je posle Nevenu i njenog brata povezao u centar Ripnja u prodavnicu i da je u kolima nastavio da pije pelinkovac iz malih čokanjčića, koje je kupio.

- Kada je brat izašao, ona je rekla da će ostati sa mnom u autu da ga čeka i ja sam krenuo da natočim benzin, pa da se vratimo po njega, ali sam išao okolnim putem da ne sretnem policiju - pričao je Ilić . - Tada smo se posvađali u kolima, ona je nešto govorila u vezi njene majke i babe, "skočila je na mene" i govorila "ti si retardiran i bolesnik". Izašla je iz kola, a ja sam je zvao da uđe, da je odvezem kući. U jednom trenutku su mi došle crne misli, iznervirao sam se, uhvatila me neka nervoza i nemam pojma kako sam uzeo taj nož i kako se to sve onda desilo. Nisam imao želju i nameru da to uradim, nisam mogao da savladam sebe.

Prema optužnioci Ilić je devojku kada je izašla iz vozila počeo da vuče i obnažuje, dok se ona opirala, pa je počeo da je ubada nožem u predelu trupa, vrata i ruke, usled čega je trpela jake bolove i zadobila teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminula. Nakon toga vratio se do njene porodične kuće i tamo nožem naneo više teških i lakih telesnih povreda njenoj majci, babi i ujaku, pa otišao iz kuće, da bi kasnije bio uhapšen.

Stojan Ilić je ispričao da su mu se godinu dana pre tog događaja počele često javljati crne i loše misli, da neko hoće da ga napadne i ubije i da se sam ubije, pa je zbog toga išao kod psihijatra, koji mu je propisao lekove za smirenje. Kako kaže nije ih redovno pio i znao je da ih pije kada i alkohol. Sada je na terapiji koju mu je dao psihijatar u Centralnom zatvoru.

On je kazao da je Petrovićima često pomagao oko nekih fizičkih poslova kada je trebalo, a davao im je i pare.

- Nevenina majka Sanja je od mene tražila pare i ja sam joj davao da bude u vezi sa mnom. Tri ili četiri puta je slala kod mene Nevenu da ih uzme. Uplaćivao sam joj i više puta preko banke, kada sam bio u Hravtskoj - kazao je Ilić.

On je rekao da se Petrovići bave crnom magijom i da je to zaključio, jer kada ode u crkvu ili manastir, pa kada se vrati, njemu bude dobro, a njima loše. Kako kaže, misli da je tog dana bilo crne magije na njemu, a sa njom povezuje i sve što mu se psihički dešavalo pre toga.

TEŠKO DA JE MNOGO POPIO

VEŠTAK psihijatar doktor Aleksadar Milošević rekao je u sudu da je okrivljeni za vreme izvršenja krivičnog dela bio u fazi povišenog emocionalnog uzbuđenja i ljutnje i pod dejstvom alkohola.

- Njegova alkoholisanost nije precizno utvrđena, ali je najverovatnije bio u lakom stepenu pijanstva - kazao je Milošević. - Mogućnost da shvati delo i upravlja svojim postupcima bila je smanjena, ali ne bitno. Nemoguće je da popije litar žestokog pića i preduzima sve radnje koje je učinio i da se seća, jer bi sa tolikom količinom alkohola završio na ispiranju želudca. Mi nismo primetili da on ima zavisnost od alkohola i nismo predložili meru lečenja od alkohola i kao takav ne bi mogao da popije toliko i funkcioniše. Da je veče pre popio veću dozu bromazepana to bi dovelo do smirivanja i opuštenosti, a u kombinaciji sa alkoholom teško da bi mogao da se kreće, a ne da vozi auto.

Veštak Milošević je rekao i da su kod okrivljenog primetili laku mentalnu zaostalost i prisutnost jednog stepena depresivnosti.