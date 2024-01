PSOVAO MI MAJKU I "DARU", PRETIO DA ĆE ME UBITI: Gaga Antonijević prvi put pred sudom o napadu Bjelogrlića

SVEDOČENjEM reditelja Predraga Antonijevića, kojeg je, prema optužnici, 23. avgusta 2021. godine, tokom "Filmskih susreta", u niškom hotelu "Ambasador" navodno pretukao glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, nastavljeno je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Foto: V. Danilov/Printscreen/TV Pink

Svedok, koji je istovremeno i oštećeni u ovom postupku, danas se, posle više od dve godine, po prvi put pojavio u sudnici, jer je ranije opravdano izostajao zbog poslova u inostranstvu.

Iz zdravstvenih problema, svedoku je omogućeno da svoj iskaza da sedeći.

- Optuženi i ja nismo bili u komunikaciji nekoliko godina pre incidenta u Nišu - rekao je Antonijević. - Nismo imali verbalne ni fizičke sukobe, sve dok nije proradila pesnica.

Nakon toga, reditelj je ispričao šta se dogodilo kobne noći.

- Prišao mi je iznenada i pesnicom udario u predelu levog oka. Onda je nastavio da me vređa, psuje majku i "Daru" i preti da će me ubiti. Krenuo je prema čaši na stolu, ali sam uspeo da je sklonim, a onda sam mu se odupro nogom. Kolege koje su bile tu pokušale su da smire situaciju, da nas razdvoje, ali me je Bjelogrlić opet udario. Dohvatili smo se, pali na pod i gušali.

Svedok je ispričao da je potom incident prijavio policiji i da je bio i kod lekara gde su mu konstatovane povrede.

Optuženi Bjelogrlić budno je pratio izlaganje svedoka, povremeno odmahujući glavom u znak negodovanja. On je, inače, na prethodnom suđenju ponovio svoju odbranu odranije, gde je priznao šta je uradio, tvrdeći da je bio provociran, vređan i da je zbog toga došlo do incidenta.