NOVA PRESUDA JESMINI BAJOVIĆ ZA UBISTVO MUŽA: Potegla nož u afektu

NOVA prvostepena presuda nakon ponovljenog suđenja Jasmini Bajović, optuženoj za ubistvo supruga Milorada u novembru 2021. godine u Surčinu, biće izrečena u Višem sudu u Beogradu 1. februara. Ona je nakon prvog suđenja bila osuđena na tri godine zatvora za ubistvo na mah, za koje je zakonom predviđena kazna je od 1 do 8 godina, a Apelacija je tu presudu ukinula.

Foto Fejsbuk

Na današnjem pretresu punomoćnik oštećenih Miloradovih sestara kazala je da nema privilegovanog oblika ubistva, osim afektivnog stanja okrivljene, ali nije nesumnjivo dokazano da je bez svog uticaja dovedena u to stanje.

Branilac Nemanja Jakšić, kazao je da je veštačenje utvrdilo da je vređanjem i zlostavljanjem od strane supruga dovedena u stanje visoke razdraženosti i tog dana, ali i duži period pre toga. On je ukazao sudu da uzme u obzir više olakšavajućih okolnosti po okrivljenu, njeno psihičko stanje, da je Miloradu odmah pomagala i sa sinom ga nosila do auta da ga voze u bolnicu, da je zajednička dece ne gone krivično i da ima osnova za manju kaznu od prve izrečene.

Jasmina je na suđenju ostala pri odbrani koju je ranije iznela i nije je ponavljala. Tada je rekla da je tog dana Milorad došao pijan kući, počeo da je vređa i ošamario je, pa ga je najmlađi sin odveo u dnevnu sobu. Odatle je suprug prema njenim rečima nastavio da je vređa i provocira i kad je ona ušla u sobu i rekla da hoće da se razvede, uhvatio je za vrat, a kad je sklonila njegovu ruku, ošamario je. Ona ga je tada ubola nožem u grudi. Pričala je da je puklo nešto u njoj, da nije htela da ga ubije, da se kaje, ali da je on godinama pio, provocirao i nju i decu, psihički ubijao u pojam, a ponekad je i znao da je ošamari ili gurne. Sinovi su u svojim iskazima u tužilaštvu potvrdili da su postojali takvi problemi u prorodici.

Na današnje suđenje došle su i tri Miloradove sestre iz Crne Gore, koje su oštećene. Njegova sestra Milanka je rekla u sudnici da njen brat nije bio nasilnik i da mu je Jasnima još dok su deca bila mala pretila za svaku sitnicu da će sa njima skočiti u Savu.

- On nije bio kockar i pijanica. Sam je radio i podizao troje dece. Živeli su u iznajmljenom stanu. Da je bio takav kako kažu, ne bi mogao sve to da postigne. Svako leto kada bi došli kod nas na primorje ona bi dizala frku. Jednom mu je rekla" kada dođemo u Beograd platićeš", a ja nisam tada shvatala šta te reči mogu da znače - kazala je Milanka i rasplakala se u sudnici i tresla.

Ona je ispričala i da joj je pokojni brat Božo jednom rekao da je bio kod Milorada u Beogradu 2004. ili 2005. godine i da ga je Jasmina tada malo ubola nožem. Na pitanje sudije da li je to nekome prijavljeno, ona je kazala da nije, da nije išao lekaru i da njoj to Milorad nikada nije rekao, jer je voleo ženu.

Tada je Milanki pozlilo u sudnici, tresla se, a onda sela i ukočila, pa su je polivali vodom po licu, nakon čega je došla sebi. Posle su joj dali da pije vode, a šolja se sva tresla dok je pridržavala.