DETALJI OPTUŽNICE PROTIV ZVICERA I DŽONIJA SA VRAČARA: Cijanid da ubiju Strahinju Savića, kupili u Bugarskoj

JEDAN od vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer organizovao je kupovinu cijanida u Bugarskoj, a onda ga predao ljudima Nikle Vuševića, Džonija sa Vračara, kako bi otrovali Strahinju Savića, koji je, u tom trenutku, bio u pritvoru u Bijelom Polju. Opasan otrov utrljali su u vruće pečenje, jer su saznali da mladi Kruševljanin, koga su zvali Debeli, to najviše voli da jede i neće moći da mu odoli.

Ovo se pored ostalog navodi u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koja je nedavno stala na pravnu snagu. Uskoro se očekuje i početak suđenja, a u tužilačkom aktu je 12 imena. Kao vođe ove organizovane kriminalne grupe su naznačeni Beograđanin Nikola Vušević, zvani Ludi i Ćopavi Džoni sa Vračara, kao i Kotoranin Radoje Zvicer.

Desetak grama otrova, po Zvicerovom nalogu, preuzeto je u Sofiji, ispred stadiona "Georgi Asparuhov". Odatle je prokrijumačreno do Srbije, a potom prošvercovano do Bijelog Polja. Pripadnici ove OKG, kako proizilazi iz tužilačkih spisa, nadali su se, u prvom momentu, da će Savić biti prebačen u Spuž, jer bi im to olakšalo situaciju, ali se to nije dogodilo. Imali su precizne informacije da on detaljno iznosi svoja saznanja o pripadnicima grupe, ali i zločinima, koje su počinili.

Plan da se ubije Strahinja Savić, iz Kraljeva, skovan je zbog njegove saradnje sa crnogorskom policijom i istražnim organima. Navodi se da je dobrovoljno dao šifru svoje "skaj" aplikacije, da je opisao kako je učestvovao u ubistvu Aleksandra Šarca u Beogradu, kao i da je sa svojim zemljakom Lazarom Ilićem došao u Crnu Goru, tačnije u Budvu, da ubiju Marka Ljubišu Kana, za koga im je rečeno da je "škaljarac"...

Da bi ga naterali da promeni "stranu" i zaćuti, vođe ove kriminalne grupe, Vušović i Zvicer, kako tvrdi tužilaštvo, naložili su Dariu Đorđeviću Deksteru i Nikoli Milekoviću da pronađu ljude, koji će da pritisnu članove Savićeve porodice, odnosno sestru koja bi uticala na njega.

Kako ona, u startu, nije pristajala na to, uprkos ponudama u vidu novca i poklona, kasnije i pretnjama, odlučili su da promene taktiku. U jednom trenutku ona je čak i potpisala punomoćje podgoričkom advokatu, koji su joj "pronašli" Vušović i Zvicer.

Prvo su zapalili automobil "mercedes" njenom nevenčanom suprugu, koji je ona vodzila, a potom su izazvali požar u njihovom restoranu brze hrane. Ona je tada, kako se navodi u optužnici, pristala da "jače" stisne brata kako bi zaćutao. Iza njenih leđa, međutim, pravili su plan kako da je prvo iskoriste da ga ubiju, a potom se reše i nje kao neugodnog svedoka.

U optužnici se navodi, da im je u tome, svesrdno pomagala rođena sestra Lazara Ilića, koji je optužen za ubistvo Šarca, a i uhapšen je sa Savićem u Budvi, tokom priprema da ubiju Kana. Aleksandra Čavić, Ilićeva sestra je, prema optužnici, "špijunirala" kako se ponaša Jelena Savić, koliko je uplašena i spremna na saradnju.

Najveći deo optužnici odnosi se na samo pripremu Savićevog ubistva, nabavku cijanida, ali i način na koji otrovana hrana treba da se unese u zatvor u Bijelom Polju, gde je u samici držan Savić. Iz prepiske Vušovića i ostalih pripadnika grupe, koja se sve vreme odvijala preko "skaj" aplikacije, vidi se da odvijala "živa" rasprava da li da se otrov stavi u kajmak, ajvar ili meso. Na preporuku Vušovića odlučeno je da se utrlja u pečenje isečeno kao bajadera:

- Da se utrlja kao kada se biftek marinira.

Pripadnici grupe su iz minuta u minut pratili unošenje "smrtonosnog paketa" u zatvor, koji je, ne znajući da je u meso utrljano 10 grama cijanida, unela Savićeva rođena sestra.

- Uneto je u 9.30 - bila je jedna od poruka iz februara 2021. a onda se kroz zaštićenu komunikaciju videla nervoza svih, a pogotovu Vušovića, što nema vesti na portalima o "dešavanju" unutar bijelopoljskih zatvorskih zidina.

Vušović je željno iščekivao dolazak kola Hitne pomoći, ali je i strahovao da pečenje nije završilo u pogrešnim rukama pa da se "panduri potruju". Kako je vreme odmicalo, pripadnici OKG su bili sve uvereniji da im je plan sa cijanidom propao. To su "pripisali" činjenici da je, možda, pečenje bilo suviše vruće i da su toplota i masnoća, kao i folija u kojoj je bilo zamotano, neutralisali jačinu otrova.

Ipak, od plana nisu odustajali pa su smislili da sledeći put Savića otruju - arsenom!

RAZGOVORI SA BELIVUKOM I MILjKOVIĆEM

U OPTUŽNICI se,pored ostalog, navodi i komunikacija između Nikole Vušovića sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, u januaru 2021. godine, desetak dana pre njihovog hapšenja, gde se dogovaraju kako i šta da urade povodom hapšenja Lazara Ilića i Strahinje Savića u Crnoj Gori i kako se ponašaju u policiji. Za Savića se navodi da "pave", dok Ilić ćuti. Prvog nazivjau Debelim, a drugog - Mali.

Iz "skaj" prepiske vidi se i komunikacija Vušovića sa bliskim saradnicima Lukom Cerovićem i Dariom Đorđevićem, pa čak i planovi kako da ga iz Španije prebace u Austriju. Vušović je koristio nik nejmove Diablo i Pirana.

Jedan od najinteresantnijih razgovora je onaj između Vušovića i Zvicer, gde provejava strah da ne dođe do promene vlasti u Crnoj Gori (januar 2o21).

OPTUŽENI

PORED Nikole Vušovića i Radoja Zvicera u optužnici su i imena Nedeljka Todorovića, Daria Đorđevića Dekstera, Aleksandra Miloševića, Nikole Milekovića, Ognjena Draškovića, Danila Tešićam Bojana šotre, Aleksandre Čavić, Bojana Dimitrijevića i Dejana Rutalja. Deo okrivljenih je iz Kraljeva, ostatak iz Beograda.