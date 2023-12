IMALA JE 15 PROSTRELNIH RANA: Izjave roditelja Katarine ubijene u "Ribnikaru" teraju suze na oči, majka pronašla srceparajuću poruku

U OTVORENOM sanduku smo grlili i ljubili ćerku poslednji put. Obdukcioni nalaz je rekao da je imala 15 prostrelnih rana. Ja osam meseci imam te slike u glavi, a oko mene kao da se ništa nije desilo.

Ovo je na današnjoj glavnoj raspravi rekao Zoran Martinović, otac Katarine iz sedmog dva, koju je Kosta K. ubio 3. maja u školi "Vladislav Ribnikar". On kaže da je išla i u baletsku školu, a da su o "Ribnikaru" pričali samo kada ona kaže koja je nepravda u toj školi, da se nekome gleda kroz prste i da mu se lakše daju ocene.

- Predistorija ovog događaja sa Kecmanovićima je da je otac jednom roditelju iz odelenja njihove ćerke pretio polugama moći i da će mu oduzeti dete. Taj čovek je reagovao da njihova ćerka ne može da bude predsednik razreda i njegovoj ćerki, jer je maltretirala. To je napisao u viber grupi i svi su ignorisali. Naš život je bio posvećen tome da nam tri ćerke odrastu i svi budemo bolji ljudi. Ne mogu da verujem da smo naše dete vaspitavali ka vrlinama, a da su bahatost i zlo nadvladali - kazao je Zoran Martinović.

On je kazao da je psiholog morao da reaguje na situacije sa Kostom koje su se dešavale.

- Deca igraju fudbal i dete dođe na sred terena i misli da će svi da stanu da igra i on, a oni nisu shvatali o čemu se radi i da on hoće da igra, već je samo stajao. Da bi se posle ljutio što nisu hteli da igraju sa njim. Na to je psiholog morao da reaguje - rekao je Martinović.

On je kazao da mu je srce ravno, da ne zna da li kuca, da mu je svaki dan u suzama, posebno kada vidi da neko drugi živi život, koji je trebalo da živi Katarina.

- Svi smo mi prošli istu agoniju lutanja po bolnicama i nadu da ti je dete među živima. Meni treba epilog zašto je moje dete stradalo i zašto neko odbija odgovornost. Roditelje smatram odgovornim u istoj meri kako bih sebe smatrao da je obrnuta situacija. Ja sa tim ljudski ne bih mogao da se nosim, da neko ko je deo mene tako nešto uradi. Ne mogu da shvatim da iz jedne porodice izađe dete koje svima izgleda kao trenirani ubica. Oni gaje nepostojanje osećaja odgovornsti. Kod njih i ćerka drži pištolj. Ne može više u školi da se govori "da li ti znaš čiji je on sin". To sam čuo da je govorila direktorka, kada bi se neko od zaposlenih požalio na to dete - ispričao je Martinović.

Otac je ispričao da više nema nikakvih planova u životu, da veliku većinu vremena razmišlja o Katarini i da ne može da prihvati da više nema njenog prisustva. kazao je da ide kod psihijatra na terapije i da je sada u fazi produženog bola.

- Čovek deci uliva poverenje da će da ih zaštiti, a ja Katarinu tog dana nisam uspeo da zaštitim. Ona Kostu meni nikada nije pominjala, a supruga se setila da je jednom rekla da se u školi pojavio čak i Kosta, koji ima više izostanaka nego ona.

Iskaz je u sudu dala i njegova supruga Miljana Martinović, koja je rekla da je tog dana izjurila iz kuće sa srednjom ćerkom, kojoj je rekla rečenicu "biće sve u redu" i da više nikada od tog dana ne može da je izgovori.

- Drugarica mi je javila da u "Ribnikaru" ima povređenih, zvala sam Katu i nije se javljala. Mislila sam da ću je naći u Tiršovoj. Sve vreme sam bila na telefonu nadajući se da ću od nekoga da dobijem informacije. Roditelji su bili očajni, unezvereni. Trčala sam i do škole. Svima bi nam značilo da smo odmah znali i da vreme od 9.30 pa do 13.30 časova mismo propvodili u nekom beznađu.

Ona kaže da je zvao čovek iz policije i rekao da ode do stanice na Vračaru i da se ona te vožnje ne seća.

- Inspektor nam je rekao da je naše dete ubijeno. Odatle smo otišli po srednju ćerku, koja je ostala ispred škole. Rekla sam joj ubio je Katu. Taj vrisak ne umem da vam opišem - kazala je Miljana Martinović u sudnici.

- Te noći nismo spavali u stanu, otišla sam samo da uzmem stvari i ispao je papirić na kojem je ona napisala "volim te, Kata" i srce nacrtala. Ona mi je tako uvek pisala te poruke. To sam shvatila kao neku energiju, neki znak. Osećam ponos i zahvalnost što sam bila njena majka.

Ona je rekla da je za Kostu čula da se prebacio u to odelenje iz druge smene i da je jednom poslao Katarini poruke šta su radili u školi.

- Rukopis mu je bio nečitak, pa me zamolila da joj pomognem da pročita. Uznemirio me je taj rukopis. Volela bih da ga neki grafolog pogleda. On je čudno izgledao i na četiri slike sa različitih lokacija, koje sam videla posle 3. maja. On je na svakoj bez ikakve refleksije - kazala je Katarinina majka.

- Kosta je za promenu smene naveo razlog da se u okruženju u kojem je proveo šest godina ne oseća dobro i da je zanemaren i zapostavljen. Zašto se onda tim protiv nasilja i psiholog nisu time bavili. Iz svih spisa i snimaka iz istrage vidim da u toj porodici nije postojala nikakva emotivna povezanost. Ćerka je u svom odelenju imala probleme, pokazivala je različita lica, pred odraslima je bila tiha i gledala u pod, a pred decom...

Tu je intervenisala Marina Ivelja punomoćnik porodice Kecmanović da se ne otkrivaju lične stvari o devojčici, Kostinoj mlađoj sestri, što je prihvaćeno.

- Roditelji od 2017. pa do 2023. godine nisu prepoznali nijedan trag, koji su morali da primete, da sa njihovim detetom nešto ne funkcioniše. Mislim na nedostatak empatije i želju da povredi i kontroliše druge. Četvoro dece u sedmom dva je primećivalo da je čudan i različit, to su primetili i neki roditelji. Jedan roditelj uđe u sobu gde se igra osam dečaka i svi se okrenu, osim njega, koji je fiksiran na igricu. Na jednom rođendanu svi sednu, a on stoji na sred prostorije zagledan i zamišljen. Kecmanovići su lagali školu o stanju svog deteta i lažu da ništa nisu znali, ni primetili - kazala je na kraju Miljana Martinović.

