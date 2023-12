SALJIHU MUSTAFI U HAGU SMANJENA KAZNA ZA RATNE ZLOČINE: U zatvoru će provesti četiri godine manje

KOMANDANTU gerilske jedinice BIA terorističke OVK Saljihu Mustafi Žalbeno veće Specijalnog suda Kosova potvrdilo je osuđujuću prvostepenu presudu za ratne zločine u aprilu 1999. godine u selu Zlaš na KiM, ali mu je smanjilo izrečenu kaznu. Mustafa je bio osuđen na 26 godina zatvora, a Žalbeno veće mu je danas smanjilo kaznu za četiri godine i osudilo ga na 22 godine zatvora.

Mustafi produžen pritvor za još dva meseca / Foto printskrin

Ovo veće je odbilo sve žalbe Mustafe na prvostepenu presudu, ali je na kraju delimično prihvatilo njegovu žalbu na visinu kazne. Kako je navela predsedavajuća sudija Mišel Pikar, opravdano je umanjiti mu pojedinačne kazne, pa tako i konačnu jedinstvenu.

Tako mu je Žalbeno veće danas umanjilo prvostepenu kaznu od 10 godina zatvora za ratne zločine protivpravno lišavanje slobode na 8 godina, 22 godine za mučenja zatvorenika na 20 godina i 25 godina za ubistvo jednog Albanca civila na 22 godine. Kako je rekla Pikar, jedinstvena kazna ne može biti manja od najveće pojedinačne i izrekla mu jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora.

Mustafa je mirno i ozbiljno slušao obrazlaganje odbijanja njegovih žalbi, a kada je saopšteno koliko će mu biti smanjena kazna, ironično se nasmejao. On će ostati u pritvoru u Sheveningenu dok se ne završe pripreme za njegovo prebacivanje u državu u čijem će zatvoru izdržavati kaznu.

On je osuđen za ratni zločin nad najmanje šest albanskih civila zatočenih u aprilu 1999. godine u logoru na izolovanom imanju u selu Zlaš na KiM. Pripadnici jedinice kojom je komandovao, ali i on lično mučili su te ljude svakodnevno, prebijali ih satima, palili im kožu, lomili kosti... On je odgovoran i kao komandant logora, ali i kao neposredni učesnik u zlostavljanjima, jer je utvrđeno da je lično prebijao dvojicu zatvorenika. Tada je jedan Albanac, za kojeg su smatrali da ne podržava OVK, žestoko mučen danima i na kraju ubijen i zakopan u plitak grob.

Žalbeno veće je odbilo Mustafinu tvrdnju da je na Kosmetu bio međunarodni sukob. On je osporavao i spisak zatvorenika u Zlašu i način kako ga je jedna žrtva prepoznala u sudnici, ali je utvrđeno da je dokument autentičan, a svedoka nije osporio tokom suđenja kada je mogao.

Obrazloženo je i da je nesporno utvrđeno da su Mustafa i njegova jedinica u aprilu bili na imanju u Zlašu i kontrolisali ga i odbijena je njegova tvrdnja da tada nije bio tamo.

Mustafa je u žalbi tvrdio da su u albanskog civila pucale srpske snage, kada su ušle u Zlaš, a Žalbeno veće je navelo da je prvostepeno veće pravilno utvrdilo da je smrt tog čoveka nastupila kao posledica teškog zlostavljanja i teških telesnih povreda, koje su mu nesumnjivo naneli Mustafa i njegovi potčinjeni.

- Ispravna je teza da okrivljenom najviše pogoduje da su tog civila upucale srpske snage, ali čak i da je tako, to ne negira vezu smrti usled zlostavljanja i teških povreda, koje su mu pripadnici OVK naneli - kazala je sudija Pikar. - Žrtva nije bila u stanju da stoji na nogama kada su ga drugi zatvorenici poslednji put videli. Nije mu pružena medicinska pomoć. Odluka da žrtvu ne puste na slobodu ili ne evakuiši i ukažu mu lekarsku pomoć, kada su naišle srpske snage ravna je ubistvu.

Inače, ranije je Specijalni sud Kosova naložio Mustafi da za osam žrtava svog ratnog zločina isplati 210.000 evra odštete. On se na ovu odluku nije žalio.