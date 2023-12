ĆOMIKA, HAJDE DA SE MAZIMO: Svedočenjem dve devojke o seksualnim zlostavljanjima nastavljeno suđenje instruktoru jahanja

PRVE dve oštećene devojke svedočile su danas u Višem sudu u Beogradu na suđenju instruktoru jahanja Milošu Đukiću, optuženom za seksualna zlostavljanja proteklih godina nad sedam polaznica u konjičkom klubu u Lipovačkoj šumi. Njima je dodeljen status posebno osetljivih svedoka, pa su svoj iskaz dale iz posebne prostorije u prisustvu psihologa. Optuženi Đukić i javnost ih nisu mogle videti preko monitora, već samo čuti.

Miloš Đukić, Foto A. Stevanović

Oštećena K. Š. (30) je ispričala da je Miloša upoznala 2009. godine na Tari kada je sa konjičkim klubom došla na balkanski šampionat u jahanju i da je sa njim tada upoznala i Marinu Bunjaču iz kluba, koja mu je bila kuma. Kazala je da je Miloš bio trener u reprezentaciji, da je na Tari primetio i trenirao i pitao da pređe u njegov klub, pa je ona prešla. Štala je, kaže, tada bila u Rušnju, u dvorištu njegove kuće.

- Prema ženskim jahačima je imao stalno neke neprimerene komentare seksualne konotacije , poput da jahač treba da svcrši an konju ili da "trljamo čavku o sedlo". Tako je govorio svima, pa i Marini i to je nekako ušlo u njegovo normalno ponašanje - kazala je K. Š., koja je navela da se u leto 2010. godine posvađala sa Milošem, jer je nije htela da se agresivno odnosi prema konju kojeg je jahala, kako je on terao, pa je otišla iz kluba.

Ipak, vratila se kako kaže, zbog ljubavi prema konjima, a klub je tada bio u Lipovačkoj šumi.

- Bilo je još dece koja su trenirala i leti smo znali da ostajemo da spavamo na tavanu štale. Posle sam redovno odlazila u konjički klub pre ili posle škole. U decembru 2010. godine, bio je petak, bila sam popodne na traningu, i pao je mrak, a ja sam ostala da pričam sa Milošem šta treba da popravimo oko mog jahanja. Tu je bila i Marina, ali je ona otišla, a ja sam rešila da prespavam na klupi u jedinoj sobi u klubu, gde je Miloš spavao, jer sam ujutru opet imala trening - ispričala je oštećena.

Ona kaže da je tada imala 17 godina i da je Miloš to znao, kao i kada joj je rođendan.

- Miloš je otišao u kupatilo i kad se vratio, reko mi je da me pustiš da te malo masiram i onda me je gurnuo na fotelju na razvlačenje, gde je on spavao. Seo je na moje noge, a ja nisam uspela da ga odgurnem i skunuo mi je majicu i krenuo da me masira, a ond ai svukao pantalone. Jezikom me lizao dole, stenjao i zvučao nekontrolisano, a onda je durnuo jedan, pa dva prsta u moju vaginu. Onda je ustao skinuo pantalone i veš i rekoo mi: "Ćomika, vidi kako sam se napalio". Seo je kod naslona fotelje ispred moje glave , povukao me za ruke, onda uzeo moje ruke i stavio na njegov polni organ i masturbirao. Onda je uzeo moju glavu i stavio mi polni organ u usta simulirajući seks i kad je izvadio ejakulirao je po svom stomaku. Ustao je zgrabio me za vilicu, grubo, nasilno poljubio i rekao: "Ćomika, volim te".

K. Š. je kazala da je onda otišao u kupatilo, a ona se obukla:

- Niam znala šta da radim, autobusa noću nema, bila sam sam i sklupčala sam se na klupi i pravila da spavam. On se vratio, seo na klupu preko puta mene i pušio cigaru, a onda je otišao da spava. Ujutru sam odradila trening, a on se pravio kao da ništa nije bilo. To me izjedalo, razmišljala sam zašto se desilo, ali sam nastavila da idem na treninge.

Oštećena je ispričala da se te zime razbolela i mesec dana nije trenirala i u tom periodu je zvala Marina i rekla joj da su dve devojke prijavile Miloša za seksualno uznemiravanje, ali je on pušten na slobodu nakon 48 sati.

- Posle me Miloš zvao i rekao da Marina ima rak, da nema ko da brine o konjima, pa da dođem da pomognem u klubu. Vratila sam se da radim sa konjima i on je znao u prolazu da me poljubi, ali od toga sam mogla da se lako odbranim i nisam više ostajala sama sa njim. Mislila sam da ga i ja prijavim, ali sam videla kako su prošle te dve devojke, nisu im verovali, Miloš je bio na slobodi, a one su oterane iz kluba.

Narednih godina je, kaže, povremeno nastavila da dolazi u konjički klub, a definitivno je otišla 2016. godine.

- Tada me je Miša nakon treninga povukao u stranu i rekao da se pali kada me gleda dok jašem i daj e morao zbog toga da se skloni od ljudi da ne primete. Vratila su mi se sećanja šta se desilo i otišla sam. Marina me je porukm pritala zašto ne dolazim i odgovorila sam joj da ne mogu više da trpim njegove seksualne komentare. U klub sam se vratila u maju 2021. godine, kada mi je Marina poslala poruku da su oterali Mišu i da mogu da dođem. Tada sam čula i ostale priče, da je devojku od 15 godina poljubio u usta i još jednu. To su sve rekli Marini, onda klupskom veterinaru i Miloševoj ćerki Mariji Đukić. Marina i Marija su mu onda rekle da mora da ode iz kluba.

K. Š. kaže da je 2016. godine u naznakama ispričala drugaricama šta joj je Miloš uradio u klubu, ali ne i detalje.

- Navikla sam se da živim sa tim odvratnim osećajem, koji je uticao i na moje kasnije emotivne veze. Kada se 2021. godine desila prijava Miroslava Aleksića slušala sam te priče i bivalo mi je sve gore i gore. Ispričala sam sve drugaricama, krenula sam na terapiju i počelo je da mi biva bolje - zaključila je svoje svedočenje K. Š.

Druga devojka A. V. ispričala je da Mišu i Marinu iz konjičkog kluba poznaje od svoje treće godine, jer su prijatelji njenih roditelja, a da je jahanje počela da trenira 2016. ili 2017. godine sa 15 godina.

- On mi je govorio moraš da se nabiješ na prednji deo sedla dok jašeš. U julu 2018. godine spremala sam konja za trening u boksu, a Miša mi je prišao sa leđa i zagrlio me. Ja sam ga odgurnula i rekla nemoj Mišo, spremam konja. Nisam se uplašila i nisam to doživela kao pretnju. On je onda nasrnuo na mene, počeo je da me dira po grudima i zadnjici, da mi liže ušnu školjku i d atrlja svoj polni organ o moju zadnjicu. Bila sam šokirana i to je trajalo oko 10 minuta. Govorila sam "ne, ne" i oči su mi bile pune suza. On je onda izašao i imali smo trening, koji sam završila plačući - ispričala je ova devojka.

A. V. je kazala da se osećala prestrašeno i poniženo, ali je nastavila da dolazi u konjički klub, jer je ljubav prema konjima bila jača.

- 28. marta 2019. godine pokušao je da me siluje. Zvao me da dođem da prošetam povređenog konja, jer nema ko i ja sam došla. Posle šetnje, pozvao me da dođem u sobicu, gde je živeo i ja sam mislila da će mi nešto pričati o konju. Kada sam ušla, on je ustao da zaključa vrata, a ja sam uhvatila za kvaku da izađem. Međutim, on me je povukao i nasrnuo na mene. Ljubio me je po vratu, gurnuo jezik u usta, skidao mi majicu i brushalter. Zaledila sam se od straha i plakala sam. Gurnuo me je na krevet i nastavio da ljubi i hvata svuda po telu. Skinuo mi je pantalone i veš i pokušao da razdvoji noge, ali nije uspeo. Nastavio je da me ljubi i legao na mene simulirajući seks. Skinuo je svoje pantalone i veš, uzeo moje ruke i stavio na svoj polni organ u erakciji. Napolju su se onda čuli koraci i on se brzo obukao i izašao. Pričao je sa nekim čovekom i otišao sa njim do parkinga udaljenog nekih 100 matara. Ja sam istrčala iz sobice, ušla u štalu i sakrila se u prvom boksu kod konja i gledala na telefonu kada imam autobus. Za deset minuta on se vratio i čula sam kako me traži: "Ćomika, gde si, hajde da se mazimo, što si ljuta, zašto si pobegla?"

Oštećena je ispričala da je onda otišao, a ona je izašla i otišla na autobusku stanicu udaljenu 300 metara od kluba i odatle u školu.

- Posle nisam trenirala 15 dana. Imala sam želju da ispričam šta se desilo, ali me bilo strah, moji roditelji su ga znali i osećala sam se krivom. Posle kad sam dolazila u klub uvek sam gledala da budem sa nekom drugaricom. Jedna je primetila da nešto nije u redu samnom i predložila mi da odemo iz kluba i ja sam otišla u avgustu te godine.

Ona je odgovarajući na pitanja kazala da je Miloš znao od malena i da su imali odnos kao da joj je on deka, jer nije imala svog dedu, a on je znao da joj kaže: "Dođi kod deda Miloša".

ĐUKIĆ: ŠTA LUPA ONA?

POSLE svedočenja K. Š, Miloš Đukić je rekao da nijedan član konjičkog kluba nije spavao u klubu, jer nema prostora i da na klupama može jedno ili dvoje da prespava.

- Ona nije mogla da spava tu i da se to dešava. Meni se jedino dešavalo da ponekada prespavam na klupi. Ne postoji nikakva fotelja, pa ni fotelja na razvlačenje. Mislim da je jednom jedan mali iz Smedereva ostao da spava na klupi, a ja na drugoj. Šta lupa ona tu? - rekao je Đukić.

On je inače u sudnicu doveden u kolicima, jer se teško kreće, mora da se pridržava, a sve vreme u sudnici je bio i zdravstveni radnik. Njegov branilac je rekao da je lošeg zdravstvenog stanja, da trpi bolove, nosi katetar i urinira krv i zatražio da sud prbavi njegovu zdravstvenu dokumentaciju, kako bi se pustio iz pritvora na lečenje.