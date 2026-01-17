CELA PORODICA POVREĐENA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Jedna osoba životno ugrožena - Užas kod Novog Pazara
NA obilaznici kod Novog Pazara sinoć je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni članovi jedne porodice iz Tutina, kao i vozač drugog automobila.
Nesreća se dogodila u večernjim satima, a u sudaru su učestvovala vozila "škoda oktavia“ i "audi 80".
Prema dostupnim informacijama, u vozilu marke "škoda" nalazili su se vozač T. S. (62), njegova majka T. N. (78) i supruga T. B. (58).
T. S. je zadobio prelom grudnog koša i povrede prstiju, dok njegova supruga ima povrede vrata. Najteže povrede zadobila je T. N., koja je pretrpela prelom sedam rebara, kao i povrede kuka i glave.
Automobilom "audi 80" upravljao je B.Dž. (20), koji je teško povređen i prema nezvaničnim informacijama, nalazi se u životnoj opasnosti.
Svi povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici policije, a okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.
(Informer)
