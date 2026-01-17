Nesreće

CELA PORODICA POVREĐENA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Jedna osoba životno ugrožena - Užas kod Novog Pazara

В.Н.

17. 01. 2026. u 15:46

NA obilaznici kod Novog Pazara sinoć je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povređeni članovi jedne porodice iz Tutina, kao i vozač drugog automobila.

ЦЕЛА ПОРОДИЦА ПОВРЕЂЕНА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ: Једна особа животно угрожена - Ужас код Новог Пазара

Foto SK

Nesreća se dogodila u večernjim satima, a u sudaru su učestvovala vozila "škoda oktavia“ i "audi 80".

Prema dostupnim informacijama, u vozilu marke "škoda" nalazili su se vozač T. S. (62), njegova majka T. N. (78) i supruga T. B. (58).

T. S. je zadobio prelom grudnog koša i povrede prstiju, dok njegova supruga ima povrede vrata. Najteže povrede zadobila je T. N., koja je pretrpela prelom sedam rebara, kao i povrede kuka i glave.

Automobilom "audi 80" upravljao je B.Dž. (20), koji je teško povređen i prema nezvaničnim informacijama, nalazi se u životnoj opasnosti.

Svi povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici policije, a okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.

(Informer)

BONUS VIDEO -  Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade