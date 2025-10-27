JEDNA OSOBA TEŽE, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: Na području PU Subotica, protekle nedelje dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća
NA području Policijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 20. do 26. oktobra na podru dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća. U pet saobraćajnih nesreća jedna osoba je teže i šest osoba su lakše povređene dok je u 11 pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 42 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 640 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 20 vozača od kojih je za dva vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 intervencija.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)