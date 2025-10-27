Nesreće

JEDNA OSOBA TEŽE, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: Na području PU Subotica, protekle nedelje dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

27. 10. 2025. u 12:50

NA području Policijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 20. do 26. oktobra na podru dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća. U pet saobraćajnih nesreća jedna osoba je teže i šest osoba su lakše povređene dok je u 11 pričinjena samo materijalna šteta.

ЈЕДНА ОСОБА ТЕЖЕ, А ШЕСТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: На подручју ПУ Суботица, протекле недеље догодило се 16 саобраћајних несрећа

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 42 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 640 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 20 vozača od kojih je za dva vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 intervencija.

