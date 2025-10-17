PREVRNUO SE AUTOBUS SA PUTNICIMA KOD SREMSKE MITROVICE: Ima povređenih
NA putu Sremska Mitrovica - Jarak danas oko 14.45 sati se prevrnuo autobus.
Prema prvim informacijama, ima povređenih putnika, ali se još ne znaju detalji.
Na licu mesta su policija i ekipe Hitne pomoći.
Za sada nije poznato zbog čega je došlo do prevrtanja autobusa.
Tanjug
