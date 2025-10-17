Nesreće

PREVRNUO SE AUTOBUS SA PUTNICIMA KOD SREMSKE MITROVICE: Ima povređenih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 15:46

NA putu Sremska Mitrovica - Jarak danas oko 14.45 sati se prevrnuo autobus.

Prema prvim informacijama, ima povređenih putnika, ali se još ne znaju detalji.

Na licu mesta su policija i ekipe Hitne pomoći.

Za sada nije poznato zbog čega je došlo do prevrtanja autobusa.

