DVE SMRTI NA UKLETOM MESTU: U udesu na Obrenovačkom putu kod Umke poginuli Violeta Ilić (46) i Uroš Hrnjić (29)

VIOLETA Ilić (46) iz Koceljeve, majka dvoje dece, i Uroš Hrnjić (29), inženjer u Termoelektrani "Nikola Tesla", poginuli su kada su se juče u 6.20 sudarili autobusi "Laste" i privatnog prevoznika "Šević turs" na Obrenovačkom putu između Umke i Ostružnice. U beogradski Urgentni centar primljeno je 56 osoba povređenih u ovoj saobraćajnoj nesreći, od kojih su dvoje u kritičnom stanju, a Drugo osnovno javno tužilaštvo odredilo je zadržavanje do 48 sati Živku G. (66), vozaču autobusa "Šević tursa", zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Prema prvim saznanjima iz istrage, do čeonog sudara dva autobusa došlo je kada je vozač "Šević tursa" obilazio kolonu, a kako nije uspeo na vreme da se vrati u svoju traku, direktno se sudario sa autobusom "Laste", koja je prevozila radnike obrenovačkog TENT.

Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Srbije, svi kapaciteti Urgentnog centra bili su stavljeni u službu hitnog zbrinjavanja povređenih.

- Puklo je kao da je pala bomba! Jedan autobus je velikom brzinom prošao pored stanice, ljudi su stajali, a on je bukvalno proleteo pored njih - ispričali su očevici. - Kroz prozor autobusa "Šević turs" ispali su vozač i ta nesrećna žena, kojoj nije bilo spasa.

- On je lakše povređen, ima posekotine i ogrebotine, a nakon ukazane medicinske pomoći, odveden je na alko-test, a zatim mu je određeno zadržavanje - kaže izvor upoznat sa istragom. - On će danas biti priveden u Drugo osnovno javno tužilaštvo na saslušanje, nakon čega će biti doneta odluka o daljim procesnim radnjama.

KAKO navodi vlasnik "Šević tursa", Živko G. (66) je iskusan vozač, a pre pet meseci počeo je da radi u ovoj firmi. Sudar je bio strahovit, pa je i on izleteo iz vozila, a volan autobusa kojim je upravljao završio je na putu.

Violeta Ilić, kako saznajemo, radila je u Ministarstvu saobraćaja i poslednjih 10-15 godina putovala je svakodnevno na posao ovim pravcem.

- Svi vozači je poznaju, bila im je kao član porodice - ispričali su svedoci i poznanici. - Uvek je imala svoje mesto odmah iz vozača. Sa suprugom Veljkom ima dvoje maloletne dece koja idu u osnovnu školu, a mislim da su u nedelju jednom od njih proslavili rođendan u igraonici. Suprug i ostala rodbina su u šoku od bola.

"Lastin" autobus prevozio je radnike obrenovačke termoelektrane, među kojima je bio i mladi inženjer Uroš Hrnjić Nažalost, i on je podlegao povredama.

Akcionarsko društvo "Elektroprivreda Srbije" uputilo je najdublje saučešće porodici stradalog inženjera.

- U ovom teškom trenutku, EPS će pružiti svu neophodnu pomoć i podršku porodici stradalog inženjera, kao i svim povređenim kolegama koji su pokazali nesebičnu solidarnost i hrabrost u trenucima spasavanja. Svim povređenima želimo brz oporavak - poručuju iz EPS.

Rodio se i preminuo na praznik

POČEO je da radi 31. decembra, nema ni mesec dana. Bog mi ga je dao na praznik, na Veliku Gospojinu, 28. avgusta, i evo napustio me je na Svetog Savu. Bio je pobožan, verovao u Boga, a on mi sad uze moje sunce - rekla je jecajući od bola Uroševa majka. - Imamo još jednog sina, starijeg, on radi u inostranstvu.