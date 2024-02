BEBU USMRTILO "SUVO DAVLJENJE"? Komisija UKC Niš utvrđuje uzrok smrti novorođenčeta

Prema prvim informacijama, sumnja se da je tokom dohrane, mleko dospelo u bebina pluća, pa je došlo do vrlo teške infekcije koja je na kraju uzrokovala smrt novorođenčeta.

- Uprava niškog Univerzitetskog kliničkog centra, odmah po dobijanju saznanja o navedenom događaju, zajedno sa nadležnim službama, formirala je Komisiju za unutrašnji stručni nadzor, koja će detaljno ispitati hronološki sled događaja i utvrditi sve činjenice, nakon čega će, naravno, o svemu tome porodica biti obaveštena - kažu u UKC Niš.

Tokom trudnoće i nakon porođaja prvorotke iz Niša Marije P., ništa nije ukazivalo na bilo kakav problem, a beba je dobila ocenu 9. Ipak, samo pet dana kasnije, dete je umrlo od, kako su objasnili majci, teške infekcije pluća, nakon što se zagrcnula tokom dohrane. Mleko je, kako se sumnja, završilo u plućima, nakon čega je nastala teška infekcija.

- Suvo davljenje nastaje tako što se u toku kupanja, plivanja ili ronjenja udahne voda, nekad je dovoljno i sasvim malo, pa tečnost ode pogrešnim putem i krene da ulazi u pluća. Prvi simptomi počinju nakon nekog vremena, od 1 do 24 sata i obično se ispoljavaju u obliku kašlja, otežanog disanja, bledila... Takva situacija je mogla da se desi i kod hranjenja bebe, ali tu postoje i drugi faktori. Treba utvrditi da li su bebina pluća bila zdrava po rođenju - objašnjava nam jedan od lekara. Situacija je iznenadila i roditelje, i lekare. - Sve je bilo u najboljem redu, trudnoća je protekla sjajno, jedino sam malo više ležala, jer sam imala skraćen grlić materice, ali ništa nije ukazivalo ni na kakav rizik. Porođaj je protekao u najboljem redu - ispričala je Marija svoju priču.

Nakon 18 sati, njoj su babice donele bebu sa kojom je provela ceo dan. Tada je beba dobila žuticu, što Mariju nije toliko zabrinulo, budući da se to kod tek rođenih beba dešava.

- Malo je požutela i odneli su je na foto-terapiju. Ja nisam mislila da je to nešto zabrinjavajuće, sve je bilo u redu samo je bila malo žuta. Nisam se plašila uopšte, već sam mislila da je bolje da se sve proveri dok smo tu, nego da nas puste kući - priseća se Nišlijka.

Nakon 12 sati provedenih na terapiji, doktori su joj saopštili da će morati da ostane u bolnici još nekoliko dana, jer se beba prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela. Doktori su je, kaže, uveravali da ne treba da brine i da je u pitanju sasvim normalna situacija.

- To mi je saopšteno ujutru u 11, verovatno su je pre toga hranili, a uveče je već dobila temperaturu, tad su je već poslali na Dečju kliniku, a posle 24 sata beba je preminula. Prestala je da reaguje na terapiju, jer je infekcija bila vrlo jaka. Poslata je tamo sa pričom da će sve biti u redu, da tamo imaju mnogo bolje terapije i da će je zadržati tri dana. Ništa mi nije rečeno što bi me uplašilo, ili da bih pomislila da će se ovakva tragedija desiti - navodi Marija. Pojašnjava da joj je rečeno da je mleko dospelo u bebina pluća, te je došlo do vrlo teške infekcije koja je na kraju uzrokovala smrt.

- Navodno, postojalo je mleko u plućima bebe, jer je prilikom dohrane strani sadržaj završio u plućima. Kada se zagrcnula oni su pokušali da izvade to mleko, ali da li joj se to mleko spustilo u pluća ili šta, ja ne znam. Oni su je hranili na sondu, iako je kod mene sisala i znala da guta. Ne znam zašto je hranjena na sondu, ako je već gutala kod mene. Rečeno mi je da se prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela. Onda su je smirivali, ali to nije uspelo. Moje mišljenje je da je možda trebalo da je odmah pošalju na Dečju kliniku, poslali su je tek kad je dobila temperaturu - priča Marija.