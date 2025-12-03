UŠLI SU I KRENULI PRAVO NA MENE: Advokat Luka Nikolić o napadu na njega i brata u restoranu

DVOJICA mladića su ušla u restoran i odmah me napala. Nije bilo nikakve priče, nikakvog sukoba prethodno. Od njihovog ulaska do prvog udarca prošlo je svega sedam sekundi.

Foto: S. J. M.

Ovo za "Novosti" kaže advokat Luka Nikolić, koji je sa bratom takođe advokatom Danilom Nikolićem napadnut u jednom restoranu ispred ispred svoje zgrade na Vračaru u ponedeljak uveče. Kako navodi, ljudi koji su ga napali nisu mu poznati i nada se da će policija utvrditi i razjasniti razloge.

Napadači na advokate su privedeni, ali im nije određeno zadržavanje, već je Prvo osnovno tužilaštvo naložilo da se od njih uzmu izjave redovnim putem. Oni se za sada sumnjiče za učestvovanje u tuči.

Luka Nikolić nam kaže da ima ozbiljne povrede, da su to teške telesne, koje su nastale od prvih udaraca, koje nije očekivao.

- Brat je bolje prošao, on je lakše povređen. Oni su ušli i krenuli pravo na mene. Sada se odmaram i od ponedeljka se vraćam poslu - kaže nam Luka Nikolić.

Braća Nikolić su iz advokatske porodice i otac im je poznati advokat Nikola Nikolić. Inače, Luka je u poslednje vreme angažovan na slučajevima poznatijim javnosti i brani nekoliko pripadnika takozvanog "vračarskog klana" i njihovog lidera Nikolu Vušovića zvanog Džoni, zatim osumnjičenog za ubistvo Filipa Ivanovića u Beogradu na vodi Đorđa Zdravkovića, a bio je i advokat Miloša Miljanovića iz Herceg Novog, koji je sa automatskom puškom uleteo u baštu kafića na Vračaru u maju 2020. godine i za to je osuđen na 4,8 godina zatvora.