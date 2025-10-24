ODNOSILI ŠTA SU STIGLI: Policija u Somboru rasvetlila seriju teških krađa, uhapšena trojica osumnjičenih
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u saradnji sa policijskim upravama u Kikindi i Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su seriju teških krađa i uhapsili D. K. (22) i S. A. (19) iz Subotice i B. V. H. (18) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela.
Takođe, po nalogu nadležnog tužilaštva, protiv jednog sedamnaestogodišnjaka, osumnjičenog za ista krivična dela, biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Sumnja se da su oni, u proteklih nekoliko nedelja, polomili stakla na više objekata mobilnih operatera u Apatinu, Kuli, Somboru, Senti i Kanjiži iz kojih su ukrali više mobilnih telefona.
Takođe su, kako se sumnja, sa jednog gradilišta u Somboru ukrali alat, tehničku opremu i građevinski materijal, kao i da su dva puta sa istog gradilišta u Subotici ukrali 19 klima uređaja, a sa jednog gradilišta na Paliću razne građevinske mašine i alat.
Sumnja se i da su na periferiji Subotice provalili u jednu kuću iz koje su ukrali televizor i građevinski alat.
Inspektori kriminalističke policije u Somboru, Kikindi i Subotici, u pretresu stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni, pronašli su deo otuđenih predmeta.
D. K., S. A. i B. V. H. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru.
Sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)