ODNOSILI ŠTA SU STIGLI: Policija u Somboru rasvetlila seriju teških krađa, uhapšena trojica osumnjičenih

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u saradnji sa policijskim upravama u Kikindi i Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su seriju teških krađa i uhapsili D. K. (22) i S. A. (19) iz Subotice i B. V. H. (18) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela.

Foto: Shutterstock

Takođe, po nalogu nadležnog tužilaštva, protiv jednog sedamnaestogodišnjaka, osumnjičenog za ista krivična dela, biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Sumnja se da su oni, u proteklih nekoliko nedelja, polomili stakla na više objekata mobilnih operatera u Apatinu, Kuli, Somboru, Senti i Kanjiži iz kojih su ukrali više mobilnih telefona.

Takođe su, kako se sumnja, sa jednog gradilišta u Somboru ukrali alat, tehničku opremu i građevinski materijal, kao i da su dva puta sa istog gradilišta u Subotici ukrali 19 klima uređaja, a sa jednog gradilišta na Paliću razne građevinske mašine i alat.

Sumnja se i da su na periferiji Subotice provalili u jednu kuću iz koje su ukrali televizor i građevinski alat.

Inspektori kriminalističke policije u Somboru, Kikindi i Subotici, u pretresu stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni, pronašli su deo otuđenih predmeta.

D. K., S. A. i B. V. H. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru.

Sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana.