Hapšenja i istraga

POLICIJA O HAPŠENJU UBICE: Priveden Novosađanin osumnjičen da je izbo nožem muškarca ispred kafića na Detelinari

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 22:53

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopštio je MUP.

Foto: N. Skenderija

-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (1989), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (1979) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Sumnja se da je G. V., 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina. Policija je osumnjičenog G. V. uhapsila večeras, u stanu S. M, kazao je Dačić.

Dodao je da je policija operativnim radom pronašla nož kojim je učinjeno krivično delo.

-G. V. je, nakon hapšenja, sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok je S. M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, izjavio je Dačić.

(Tanjug)

