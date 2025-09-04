POLICIJA O HAPŠENJU UBICE: Priveden Novosađanin osumnjičen da je izbo nožem muškarca ispred kafića na Detelinari
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopštio je MUP.
-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (1989), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (1979) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Sumnja se da je G. V., 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina. Policija je osumnjičenog G. V. uhapsila večeras, u stanu S. M, kazao je Dačić.
Dodao je da je policija operativnim radom pronašla nož kojim je učinjeno krivično delo.
-G. V. je, nakon hapšenja, sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok je S. M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, izjavio je Dačić.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA KOD SAJMA: Gužva u smeru ka gradu do Ade Ciganlije
03. 09. 2025. u 21:45
U SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SELA STOJNIK: Poginula jedna osoba
03. 09. 2025. u 21:39
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)