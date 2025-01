UKRAO TUĐ AUTO, PA NAPRAVIO SAOBRAĆAJNU NEZGODU: Treće OJT podiglo optužnicu protiv S.V. (38), traži kaznu zatvora od 5 godina i 6 meseci

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo optužni predlog protiv S.V. (39) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u sticaju sa krivičnim delom ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Foto N. Skenderija

Okrivljenom S.V. se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 7. decembra 2024. do 30. decembra iste godine, u Beogradu, na teritoriji GO Zemun i GO Novi Beograd, oduzeo drugom tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i na drugi način ometao službena lica nadležnih organa u vršenju službene dužnosti.

Kako se navodi u saopštenju Tužilaštva, on je 7. decembra 2024. godine, oko 20,30 časova došao do parking prostora u Zemunu u naselju Busije, gde je oštećeni D.G. prethodno parkirao automobil "Pežo 208", u vrednosti od 584.500 dinara. Automobil je bio otključan, a S.V. je ušao u vozilo i startovao pomoću ključa koji se nalazio pored menjača.

On se potom odvezao u nepoznatom pravcu, nakon čega je 30. decembra 2024. godine oko 12.00 časova, u Bulevaru Arsenija Čarnojevića upravljao putničkim motornim vozilom marke „Pežo 208" u čiji je posed došao izvršenjem krivičnog dela, kada su policijski službenici SPI Zapad utvrdili da je predmetno vozilo na potrazi, izdali su naredbu rukom i svetlosnom signalizacijom da zastavi auto. Ali,okrivljeni se o nju oglušio, te se bežeći od policijskih službenika, koji su vozilom krenuli za njim, nije zastavio, već je ubrzano nastavio kretanje menjajući saobraćajne trake.

Potom je izazvao saobraćajnu nezgodu, usled koje mu je otpao točak sa vozila, zatim je izašao iz vozila, preskočio ogradu motoputa i bežeći od policijskih službenika nastavio kretanje trčeći zelenom površinom, gde je sustignut od strane policijskog službenika i uz upotrebu fizičke snage lišen slobode.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim za navedena krivična dela i da mu izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i šest meseci, kao i da mu produži pritvor u kojem se nalazi od 30. decembra 2024. godine kada je lišen slobode.