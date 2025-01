FORMIRANI PREDMETI NA OSNOVU KRIVIČNIH PRIJAVA: Oglasilo se novosadsko OJT o postupcima povodom studentskih blokada

POVODOM studentskih blokada i protesta u prethodnom periodu, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu izdaje saopštenje o postupanju u predmetima koji su formirani na osnovu krivičnih prijava protiv prijavljenih lica zbog krivičnih dela izvršenih na štetu studenata i učenika, kao i o drugim predmetima koji su formirani na osnovu podnetih krivičnih prijava protiv studenata i nastavnog kadra. Saopštenje prenosimo u celosti:

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost o postupanju u predmetima formiranim protiv prijavljenih lica zbog krivičnih dela izvršenih na štetu studenata:

Povodom događaja od dana 16.01.2025. godine u toku je postupak preduzimanja dokaznih radnji protiv osumnjičenog A.V. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika tako što je, prema navodima prijave, tokom protesta u Novom Sadu, ispred zgrade Fakulteta tehničkih nauka, bacio skalpel u pravcu okupljenih studenata. U toku je postupak preduzimanja dokaznih radnji.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu formiralo je više predmeta radi provera saznanja do kojih se došlo putem sredstava javnog informisanja u kojima se ukazuje na sumnju u pogledu izvršenja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, a na štetu studenata i učenika koji učestvuju u blokadama i protestima. S tim u vezi pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu preduzimaju se radnje u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u pogledu navedenih događaja i to:

Povodom događaja od dana 5. novembra .2024. godine, odnosno, navoda sa društvenih mreža gde se u komentarima ukazalo da je NN lice, za koje se dalje navodi da je u pitanju izvesni L.R. tukao devojku lica R.S tokom protesta u blizini Gradske kuće u Novom Sadu tužilaštvo je naložilo policiji da preduzme sve operativne mere i radnje u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, pribavi sve raspoložive dokaze, video zapise događaja, utvrdi identitet i obavi razgovore sa svim učesnicima događaja, između ostalog i sa L.R. radi utvrđivanja da li je isti učesnik događaja, te da se nakon preduzetih naloženih radnji i prikupljenih obaveštenja i dokaza hitno podnese izveštaj tužilaštvu.

Povodom događaja od dana 16.decembra 2024. godine, odnosno, objave na portalu “N1” u kojoj se navodi da je NN muško lice tokom blokade Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" ušlo u prostorije gimnazije i zaključalo se u toaletu tužilaštvo je policiji podnelo hitan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja te naložilo da preduzme sve operativne mere i radnje u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, pribavi sve raspoložive dokaze, video zapise događaja, utvrdi identitet i obavi razgovore sa svim učesnicima događaja, između ostalog i sa L.R. koje lice se u medijima i objavama na društvenim mrežama pominje kao akter događaja, radi utvrđivanja da li je isti učesnik događaja, te da se nakon preduzetih naloženih radnji i prikupljenih obaveštenja i dokaza hitno podnese izveštaj tužilaštvu.

Povodom događaja od dana 29.11.2024. godine, odnosno, objava na više internet portala u kojima se navodi da je izvršen verbalni i fizički napad na učenike Karlovačke gimnazije od strane više NN lica tokom akcije “Zastani Srbijo” u 11,52 časova tužilaštvo je Policijskoj upravi u Novom Sadu podnelo hitan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja te naložilo da preduzme sve operativne mere i radnje u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, pribavi sve raspoložive dokaze, video zapise događaja, utvrdi identitet i obavi razgovore sa svim učesnicima događaja, između ostalog i sa D.Đ. i T.M.N. , imajući u vidu da se isti u medijima pominju kao akteri događaja, radi utvrđivanja da li su učesnici događaja, te da se nakon preduzetih naloženih radnji i prikupljenih obaveštenja i dokaza hitno podnese izveštaj tužilaštvu.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost o postupanju u predmetima formiranim protiv studenata i nastavnog kadra:

Povodom studentskih blokada i protesta u prethodnom periodu Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu vodi krivični postupak protiv tri osumnjičena i to R.S., M.S., D.B., koji imaju status studenata ili su aktivisti u studentskim organizacijama i protiv jednog lica kao osumnjičenog i to R.J. koje ima status profesora.

Povodom događaja od dana 5.11.2024. godine u toku protesta građana u Novom Sadu ispred Gradske kuće vodi se istraga protiv R.S. u vezi sa krivičnom prijavom podnetom zbog krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika. U toku istrage došlo se do stepena osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio i krivično delo Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz čl. 322 st 3 u vezi sa st. 1 Krivičnog zakonika, tako što je najpre napao policijskog službenika tokom protesta ispred gradske kuće dana 05.11.2024. godine, a zatim tokom privođenja u službeno vozilo tzv „maricu“ najpre pružao aktivan otpor pokušavajući da se otrgne, a kada ga je policijski službenik koji ga je držao odgurnut od strane trećeg lica (G.J. prema kome se vodi poseban postupak), istrgao se i pobegao, te je za njim bila raspisana potraga. Postupak istrage je i dalje u toku.

Povodom događaja od dana 5.11.2024. godine u toku protesta građana u Novom Sadu, na Bulevaru Oslobođenja, zbog oštećenja prostorija političke stranke “SNS”, koje prostorije se nalaze u objektu koji je u javnoj svojini, u toku je postupak preduzimanja dokaznih radnji prema osumnjičenom M.S. zbog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari iz člana 212 stav 1 Krivičnog zakonika i krivičnog dela Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23 stav 1 Zakona o javnom redu i miru tako što je najpre oštetio staklo na prostorijama političke stranke “SNS”, a tokom privođenja poprskao biber sprejom i pružao otpor policijskom službeniku.

Povodom događaja od dana 3.12.2024. godine ispred Skupštine Grada Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je udario policijskog službenika i potom oteo mobilni telefon novinarki dnevnog lista “Informer” vodi se istražni postupak protiv D.B. zbog krivičnih dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika i krivičnog dela Teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 3 Krivičnog zakonika. U toku je istraga.

Povodom događaja od dana 20.11.2024. godine i dana 3.12.2024. godine vodi se istraga protiv osumnjičenog R.J. zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ i to jedno dana 20.11.2024. godine ispred zgrade suda, na taj način što je osumnjičeni najpre uhvatio za štit policijskog službenika koji je obezbeđivao zgradu suda i potom ga izvukao iz linije kordona, a drugo delo dana 03.12.2024. godine ispred Skupštine grada Novog Sada kada je policijskom službeniku, koji je obezbeđivao navedenu ustanovu i održavao javni red i mir zadao udarac po štitu i izvukao iz kordona. U roku je preduzimanje radnji u istrazi.