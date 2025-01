"NOVOSTI" OTKRIVAJU: Kako je rasvetljena likvidacije braće Avduti u Beogradu 1998.

OSUMNjIČENI Zoran Vučković (48) uhapšen u decembru u Belgiji, kod tužioca negirao krivicu

Zločin se dogodio 26. januara u večernjim satima u Zmaj Jovinoj ulici, u zgradi broj 46, u centru Beograda, gde su dvojica rođaka živela u iznajmljenom stanu. Osumnjičeni Novosađanin uhapšen je 7. decembra prošle godine pod sumnjom da je počinio krivično delo teško ubistvo. Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva.- Motiv se još utvrđuje i istraga će da pokaže razlog dvostrukog ubistva - navodi izvor "Novosti". - Sumnjamo da je reč o razbojništvu, odnosno da je ubica posle zločina, opljačkao žrtve. Kod njih nije nađen novac, iako su se bavili, prema operativnim saznanjima, preprodajom deviza, ali i narkoticima. Takođe, istražuje se i da li ubistvo naručeno, odnosno da li je stariji Avduti nekome smetao u poslovima, pa je plaćeno da se usmrti.Prema rekonstrukciji događaja, zločinac je čekao dvojicu Avdutija sakriven u zgradi. Oni su se pojavili oko 18.30 časova ispred stana broj 14, gde su živeli. Sa crnom pletenom kapom sa prorezima za oči, takozvanom fantomkom, navučenom preko lica i sa vunenim rukavicama na rukama, ubica se prišunjao žrtvama. Prvo je ubio Hakija Avdutija, koji je pao ispred vrata.- Jakup je pokušao da pobegne i krenuo je stepenicama, ali su ga hici sustigli između četvrtog i trećeg sprata, gde je pao i ostao da leži u lokvi krvi - navodi naš sagovornik. - Stanari su kasnije ispričali da su čuli pojedinačne hice. Haki je ubijen sa tri, a Jakup sa dva metka.Posle ubistva, zločinac je pobegao iz zgrade, odnosno išetao kao da je reč o stanaru. U međuvremenu, skinuo je i bacio kapu i rukavice. Policija je nekoliko sati radila uviđaj. Prikupljeni su dokazi, ali u prvo vreme osumnjičenih nije bilo.Inspektori su, tokom češljanja zgrade u potrazi za dokazima, pronašli kapu i rukavice. U to vreme DNK analiza je bila u povoju, ali je nekoliko godina kasnije iz ovih delova odeće izolovan DNK. Posle 18 godina pojavio se i prvi trag osumnjičenog. Tada je sa robije izašao Vučković, koji je uhapšen tri godine ranije, navodno zbog droge i oružja.- Biološki materijal pronađenoj u fantomki sa prorezima za oči upoređen je sa Vučkovićevim DNK i došlo je do poklapanja - navodi naš sagovornik. - Za njim je tada raspisana poternica. On je prošle godine uhapšen u Belgiji, a potom izručen Srbiji 18. decembra.Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Vučković je negirao da je počinio ubistvo dvojice Prizrenaca, ali i odbio da odgovara na druga pitanja.

Preti mu dugogodišnja robija

OPTUŽNICA protiv Zorana Vučkovića još nije stala na pravnu snagu. Njemu će se suditi po zakonu, koji je važio u trenutku kada je počinio krivično delo i koji je blaži po njega, posebno ako nije imao punih 21 godinu u vreme izvršenja. Tada je kazna za ubistvo bila do 20 godina zatvora ili smrtna. Ova druga opcija je ukinuta 2002. godine i zamenjena za kaznu od 30 do 40 godina. Prema sada važećem zakonu, za teško ubistvo predviđena je kazna do 20 godina ili doživotna robija.