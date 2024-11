PRETEĆI SATAROM RADNICI OTEO NOVAC: Bečejska policija rasvetlila razbojništvo u Bačkom Petrovom Selu, osumnjičenom 30 dana pritvora

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili R. K. (40) iz okoline ovog grada.

Sumnja se da je on, u petak, preteći radnici satarom, ukrao novac iz prodavnice u Bačkom Petrovom Selu. Policija ga je uhvatila istog dana i kod njega pronašla veći deo ukradenog novca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Bečeju. Posle saslušanja, sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.