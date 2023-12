"MISLIO SAM DA ĆU DA PUKNEM OD BOLA" Otac Andrije Čikića: Slike ubijene dece u učionici su najstrašnije što sam u životu video

U VIŠEM sudu u Beogradu danas je svedočenjem roditelja ubijene dece 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" nastavljeno suđenje u parničnom postupku protiv porodice Kecmanović, odnosno majke, oca i dečaka koji je u pomenutoj školi ubio devet vršnjaka i čuvara i ranio još šest osoba.

Svedočili su Suzana i Miloš Čikić, roditelji ubijenog Andrije Čikića.

Posle sahrane dobili su policijsku foto-dokumentaciju i obdukcioni nalaz i, kako kažu, morali su to da pogledaju.

- Ja ne bih mogao da živim a da ne znam kako je moje dete stradalo. Slike ubijene dece u učionici su najstrašnije što sam u životu video. Mislio sam da ću da puknem od bola - rekao je Miloš, pa nastavlja:

- Gledajući slike shvatili smo da je Andrija uspeo da izbegne prvi metak koji je završio u njegovoj jakni i stolici, ali nije drugi koji ga je pogodio u nogu i treći koji je prošao kroz ruku i srce. Gledajući te fotografije, shvatili smo da je Kosta gađao u glavu i u srce. Ta preciznost je stravična. Možda je strašno što ću ovako reći, ali to su bile pokretne mete i za to je potreban ogroman trening.

Miloš navodi da kod njih u stanu nikada nije bilo tišine i da su njih troje uvek diskutovali o nekoj temi, a sada im "osam mesci tišina para uši".

- Nemam više kome i čemu da se radujem. Nemam razloga da ustajem. Ne mogu da funkcionišem, uveče ne mogu da zaspim bez lekova. Nema više ništa što me motiviše i pokreće u životu - kaže otac Andrije Čikića.

- Vladimiru Kecmanoviću su pokazani spisi iz policijske foto-dokumentacije i on nije odreagovao, Miljana isto, meni je to stravično. To razorno deluje na nas. Mi nikoga ne mrzimo, ali kao da nam stavljaju so na ranu.

Suzana, majka ubijenog dečaka, kazala je da je Andrija bio njihovo jedino dete.

- Kada se rodio, doneo je svetlost u naš dom.

U sudnici su svi plakali.

