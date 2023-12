DANAS SASLUŠANJE OSUĐIVANOG SERIJSKOG SILOVATELJA: Odgovara za neovlašćeno držanje droge

PRED Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas će biti saslušan osuđivani serijski silovatelj Igor Milošević, koji je juče uhapšen na Vračaru zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto: Printskrin

Iz Tužilaštva su juče saopštili da je Milošević priveden u saradnji sa PS Vračar, nakon čega mu je bilo određeno policijsko zadržavanje. Nakon saslušanja, biće odlučeno da li će se protiv njega pokrenuti istraga i od nadležnog suda zatražiti određivanje pritvora.

Milošević je krajem prošle nedelje viđen u blizini beogradske Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", što je izazvalo uznemirenje roditelja. Jedna majka je na društvenoj mreži objavila sliku, na kojoj se vidi kako stoji pored kontejnera, dok su pored njega roze ranac i štap sa kukom.

On je, inače, pušten iz zatvora 20. septembra prošle godine nakon odslužene kazne od 14 godina zatvora, zbog silovanja, a uhapšen je deset dana kasnije zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Tada mu je stavljeno na teret da je 27. septembra 2022. godine pretnjom da će napasti na život i telo novinarke J. R., ugrozio njenu sigurnost, jer je prilikom intervjua koji je oštećena radila sa njim rekao: "Ako sam ja naumio da vas silujem, ja ću to uraditi, ako imam slobodu, ako nema kamermana da me spreči, ako nema bilo ko da me spreči", kao i "Ako dođem da vas ubijem, ja ću da vas ubijem ako nema ko da me spreči", što je kod oštećene stvorilo osećaj straha i ugroženosti za sopstvenu bezbednost.

Nakon sprovedenog glavnog pretresa, u aprilu ove godine, Prvi osnovni sud u Beogradu je doneo prvostepenu presudu kojom je Milošević oslobođen od ove optužbe, kada mu je i ukinut pritvor.