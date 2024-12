Mali: Ekspo je izvor daljeg rasta i napretka Srbije, očekujemo tri miliona gostiju

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Ekspo za Srbiju znači život, izvor daljeg rasta i napretka, sidro koje će omogućiti da nastavimo da održavamo teško postignutu stabilnost javnih finansija, kao i garant daljeg razvoja koji je u našoj zemlji toliko decenija odlagan.

- Od 2012. pa do 2027. godine, kada očekujemo više od tri miliona gostiju iz 120 do 130 zemalja sveta, biće simboličnih 15 godina tokom kojih smo prošli put od zemlje pred bankrotom, do zemlje koja je dobila investicioni kreditni rejting. Ekspo je i jedinstvena prilika za gradove i zemlje širom sveta da pokažu ono najbolje iz svoje kulture, privrede i vizije budućnosti, ali i za nas u Srbiji da pokažemo koliko smo se promenili - rekao je Mali u intervjuu za ljubljansko Delo.

Istakao je da će u okviru šireg programa “Skok u budućnost – Srbija 2027”, kroz 323 projekta širom zemlje biti uloženo 17,8 milijardi evra. Prema njegovim rečima, taj program obuhvata i Ekspo i Nacionalni fudbalski stadion, nove auto-puteve, bolnice, škole, naučno - tehnološke parkove... Dodao je da su najveći podsticaj rastu BDP-a kapitalne investicije i prevashodno izgradnja novih auto-puteva, saobraćajnica, pruga, energetskih postrojenja, a od kapitalnih projekata planiranih za 2025. godinu izdvojio je izgradnju Ekspo kompleksa i Nacionalnog stadiona sa pratećom infrastrukturom, tunel u centru Beograda, izgradnju novog mosta preko Save u Beogradu, beogradski metro.

- Posebno nam je važno što će u narednom periodu biti otvoreno skoro 120 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao i brza pruga Novi Sad - Subotica. Gradićemo i brzu prugu od Beograda do Niša i do granice sa Severnom Makedonijom - rekao je on.

Naveo je da kompleks Ekspo mora da bude gotov do decembra 2026. godine i da će on, između ostalog, obuhvatiti savremeni, moderni sajamski kompleks, Nacionalni fudbalski stadion, novi Beogradski sajam, Akvatik centar i rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, nove gradske bulevare sa svim pratećim instalacijama u dužini od 10km, javne parkinge sa 9.000 parking mesta.

Govoreći o mogućem broju posetilaca, rekao je da je sada kada je Srbija i zvanično preuzela zastavu organizatora sledeće Ekspo izložbe, predsednik Aleksandar Vučić započeo upućivanje zvaničnih poziva zemljama za učešće.

- Imamo već sada nekoliko zemalja koje su potvrdile učešće, a cilj nam je da prevaziđemo rekordan broj zemalja učesnika iz Astane, kada ih je bilo 117. Mi očekujemo više od tri miliona posetilaca iz 120-130 zemalja širom sveta - rekao je Mali.

Ocenio je da od teme Ekspo "Igraj za čovečanstvo" u ovim teškim godinama nema lepše poruke koja može da se pošalje. Osvrnuo se i na inflaciju i naglasio da je ona u Srbiji u maju ove godine ušla u granice cilja od 4,5 odsto.

- U novembru je iznosila 4,3 odsto, a prema aktuelnoj proceni međugodišnja inflacija bi krajem godine trebalo da iznosi četiri odsto. Ograničavanjem cena osnovnih životnih namirnica, cena goriva na benzinskim pumpama, te akcijama kao što je 'najbolja cena', borili smo se kako bi građani što manje osetili teret inflacije, koja je sad pod kontrolom - naveo je ministar Mali.

Ministar je odgovarajući na pitanje koliko bi dodatna doza opreznosti, nastala nakon tragične nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu kada odgovorni u građevinskom sektoru i državnim službama još pažljivije biraju kad će i šta će odobriti za građevinske projekte, mogla usporiti izvođenje projekata u tesnom vremenskom okviru za Ekspo, rekao da se Srbiji desila užasna tragedija zbog koje svi patimo, saučestvujemo u bolu porodica i pokušavamo da zacelimo te rane, ali i da učinimo sve kako se ništa slično nikada ne bi ponovilo.

- Odgovornost svuda mora da postoji, i sve što se radi mora biti urađeno uz strogo poštovanje propisa. Na tome insistiramo i tu nema kompromisa. Dodatna doza opreznosti je uvek potrebna, ali to ne ide nužno nauštrb efikasnosti - rekao je on.

