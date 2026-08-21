Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama

V.N.

21. 08. 2026. u 12:37

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STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 231 dinara, a benzin 202 dinara.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел на пумпама

Foto: Vladyslav Starozhylov / Alamy / Profimedia

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 28. avgusta.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

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