OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 231 dinara, a benzin 202 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 28. avgusta.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
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