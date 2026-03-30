NIJE SAMO GORIVO: Rat u Iranu izaziva još jednu globalnu nestašicu

POLjOPRIVREDNICI širom sveta već osećaju pritisak zbog rata u Iranu, koji je izazvao globalnu nestašicu đubriva i može da utiče na povećanje cena hrane, ocenjuju stručnjaci iz oblasti poljoprivrede.

Zamenik izvršnog direktora Svetskog programa za hranu Karl Skau je kazao da se najsiromašniji poljoprivrednici na severnoj hemisferi oslanjaju na uvoz đubriva iz Persijskog zaliva, a da se nestašica pojavila baš kada počinje sezona sadnje, prenosi britanski Telegraf.

- U najgorem slučaju, to znači niže prinose i propast (cena) useva sledeće sezone. U najboljem slučaju, viši troškovi ulaganja biće uključeni u cene hrane sledeće godine - kazao je Skau.

Ekonomista za prehrambene sisteme na Univerzitetu u Teksasu Radž Patel je kazao da se neke zemlje već suočavaju sa kritičnim nestašicama, piše Tanjug.

- Na primer, Etiopija dobija više od 90 odsto svog azotnog đubriva iz Persijskog zaliva preko Džibutija, rute snabdevanja koja je bila opterećena čak i pre početka rata u februaru. Sezona sadnje je sada, đubrivo nije tu - kazao je Patel.

Cene đubriva su ispod vrhunaca koje su zabeležene nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali su cene žitarica tada bile više, što je pomoglo poljoprivrednicima da apsorbuju troškove, ocenio je predstavnik Međunarodnog instituta za istraživanje prehrambene politike Džozef Glauber.

Poremećaji u snabdevanju đubrivom već se osećaju širom Afrike, gde se mnogi poljoprivrednici oslanjaju na đubrivo uvezeno sa Bliskog istoka i iz Rusije a Indija već subvencioniše đubrivo kako bi ublažila finansijski teret poljoprivrednicima.

Nestašica đubriva dodatno ugrožava egzistenciju poljoprivrednika u zemljama u razvoju, koje već pogađaju porast temperature i nestabilni vremenski sistemi, i mogla bi da dovede do toga da ljudi u celom svetu plaćaju više za hranu.

