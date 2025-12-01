OGRANIČENE MARŽE VAŽE I ZA AKCIJSKE CENE: Evo šta se menja

VLADA Srbije usvojila je izmene Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu robu, kojima se dodatno preciziraju ograničenja marži, kao i nova pravila koja će važiti za dobavljače i trgovce.

Foto N. Skenderija

Kako je potvrđeno u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, izmene stupaju na snagu 1. decembra.

Najveća novina je da ograničena marža od 20 odsto sada važi jednako i za redovne i za akcijske cene. Istovremeno, proširen je spisak proizvoda koji više nisu vezani za nabavnu cenu od 1. avgusta 2025. godine — a to su smrznuto voće, med i čajevi.

Dobavljačima ovih proizvoda ubuduće neće biti zamrznuta fakturna cena, jer, kako navodi Ministarstvo, zbog poskupljenja sirovina više ne mogu da posluju bez gubitka. Međutim, ograničenje marže za trgovce ostaje na snazi.

Uredbom se uvodi i ograničenje ukupnih naknada koje trgovac može da obračuna dobavljaču — maksimalno 10% ukupnog neto iznosa na fakturama za period važenja uredbe. Ovo se ne odnosi na logistički rabat, kao ni na naknade za manjak robe ili otpis, čiji iznosi ostaju na nivou dogovorenom 1. avgusta 2025.

Takođe, tzv. „off rabati“ ostaju ograničeni na najviše 10%, bez obzira da li se roba nalazi pod uredbom ili ne.

Za dobavljače koji kod trgovaca imaju postavljene zamrzivače, uvedeno je posebno pravilo: ukupan iznos naknada koje trgovac može da obračuna sada je ograničen na 18%. Ako su ove naknade ranije bile niže, trgovac ih ne sme povećavati.

Trgovci koji do sada nisu imali ugovorene naknade moći će da u maloprodajnu cenu uključe maksimalno 14% dozvoljenih troškova, dok se akcijski rabati u potpunosti prenose na krajnju cenu.

Izmenama je jasno propisano da trgovac mora da spusti cenu za tačan iznos akcijskog rabata, što ranije, kako navodi Ministarstvo, nije uvek bilo ispoštovano.

Jedna od važnih zaštitnih mera odnosi se na dobavljače: trgovci više ne mogu jednostrano da izlistavaju proizvode iz asortimana niti da naglo smanjuju porudžbine, osim uz pisanu saglasnost dobavljača. Ministarstvo navodi da su pojedini trgovci počeli da koriste te metode kao vid pritiska.

Uredba takođe uvodi obavezu jasnog navođenja svrhe plaćanja na računovodstvenim ispravama, kao i obavezu zaključivanja aneksa ugovora kojima se usklađuje poslovanje sa novim pravilima.

Velika novina stiže i za krajnje potrošače — trgovci će morati da objave važeće cenovnike na Portalu otvorenih podataka 1. aprila, 1. avgusta, 31. avgusta i 1. septembra 2025. Svi cenovnici biće dostupni od 9. decembra 2025. godine, u mašinski čitljivom CSV formatu.

Prema oceni ministarstva, ove izmene treba da spreče zlopotrebe, obezbede stabilno snabdevanje i daju kupcima transparentan uvid u kretanje cena.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

Supermarket na Kanarevom brdu