TRŽIŠNA INSPEKCIJA ZAPOČELA KONTROLU Oglasila se ministarka o sniženim cenama: Pojedini marketi ukinuli akcije, neki nisu primenili uredbu

SET mera koje država uvodi kako bi se obezbedio bolji životni standard građana, treba da pogodi različite segmente i da sve zajedno da jedan sinergetski efekat, izjavila je danas ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Foto Pixabay free images

- S jedne strane država se trudi da se životni standard građana značajno poboljša i da se njihova kupovna moć poveća. U tom smislu, mora rast penzija i povećanje minimalne cene rada da prati i stabilizacija cena, da bi za novac koji primaju, građani mogli da kupe više onoga što im je potrebno. Pritom, ne pričamo o luksuzu već stvarima koje moraju da budu dostupne. Zato smo se fokusirali na ovu uredbu, kao i na zakone koje ćemo menjati i donositi u naredna dva, tri meseca kako bismo uveli red. Mislim da ćemo u tome uspeti. Nije lako jer su cene kakve jesu, ali to je proces. Mera nije popularna, što su nam pokazale reakcije trgovinskih lanaca - navela je ministarka Lazarević, gostujući u Jutarnjem programu TV Pink.

Odgovarajući na pitanje da li su trgovinski lanci ucenjivali proizvođače, potvrdno je odgovarila.

Razlike u cenama vidljive posle 15 dana

- Bilo je pokušaja da izvrše pritisak na dobavljače, zbog čega je uredba i promenjena nakon 24 sata od usvajanja. Ponosni smo u Ministarstvu trgovine i zbog toga što su neke kompanije imale poverenja u nas. Poverili su nam se, uz rizik da budu i sankcionisani od strane trgovinskih lanaca, kada smo potpuno demistifikovali taj koncept of rabata koji je sve vreme bio ispod radara a predstavlja ozbiljan namet na njih. Koliko nam je važno da građani kupuju jeftinije, fokusirani smo i na naše proizvođače i našu industriju - rekla je ministarka Lazarević.

Ministarka Lazarević je ocenila da bi jasnije razlike mogle da se vide 15-ak dana od početka primene uredbe.

- Treba malo vremena, verujem da prvi realniji efekti mogu da se vide posle 15 dana, ali hajde da damo i mesec dana za konsolidaciju. Mi radimo presek na pet dana, a bilo je svega. Bilo je onih lanaca koji su primenili uredbu ali su ukinuli akcijska sniženja, ali i onih koji apsolutno nisu primenili uredbu. Mi sve pratimo. Tržišna inspekcija je već u petak krenula u kontrole i nastaviće ih u narednim danima, a mi nastavljamo direktne razgovore i sa trgovinskim lancima, ali i sa proizvođačima, distributerima... Otvoreni smo za dijalog, svesni smo značaja svih u lancu. Vrlo vodimo računa o tome kakve će biti cene, ali i da li će biti potrebno nešto da se promeni u uredbi što i planiramo - navela je Lazarević.

Rekla je da se prilikom donošenja uredbe rukovodilo primerima dobre prakse Mađarske, Rumunije, Makedonije.

- Dobili smo informaciju da Bugarska, koja ulazi u evro zonu, namerava da primeni sličnu meru, ograničavanje marži na 20 odsto i of rabat na 10 odsto, što je možda neki naš recept, upravo da bi stabilizovali cene i da ne bi došlo do šoka kada počnu da primenjuju evro - navela je Lazarević.

Apel potrošačima

Ona je rekla da se očekuje i od potrošača da daju inpute i signaliziraju gde cene nisu pale.

- Mnogo je posla, ali ovo nije jednokratno. Trudićemo se i mi kao Ministarstvo i cela Vlada Srbije, jer ovo nije ad hok akcija već nešto što treba stvari da vrati u realne tokove - rekla je Lazarević.

(Kurir)