VUNENA KUTIJA BEZBEDNA ZA NAMIRNICE: Kako je revolucionarni inovativni proizvod Vrščanina Nikice Marinkovića osvojio svet

TRAGAJUĆI za ekološkom zamenom za ambalažu od stiropora, čija se upotreba polako zabranjuje u svetu, Vrščanin Nikica Marinković, inače agroekonomista i inženjer poljoprivrede, pre nekoliko godina je napravio revolucionarnu kartonsku kutiju za transport hrane i lekova, u kojoj je termoizolator - vuna.

Foto: Privatna arhiva

Iako je sa tim inovativnim proizvodom već prisutan na stranom tržištu, on, za "Novosti", kaže da je tek sada došlo vreme da taj njegov izum u potpunosti zameni kutije od stiropora, jer su nove generacije potrošača ekološki osvešćenije.

Sve je počelo od jednog kupca, koji je Marinkoviću, kada je vodio svoj prvi startap biznis dostave organske hrane, rekao da ne želi da mu donosi namirnice u stiropornim kutijama, jer on na visokim temperaturama aktivira kancerogene supstance. Tada je shvatio da u svetu ne postoji ekološka varijanta termoambalaže, pa je rešio da je sam osmisli.

- Vuna je prirodni izolator, koji može da se reciklira. Ima isti temperaturni koeficijent provodljivosti kao stiropor, ali taj potencijal dosad nije korišćen. Samo se u Srbiji godišnje baci oko 2.000 tona vune, jer stočari nemaju kome da je prodaju, što je, generalno, problem u celom svetu.

Tako sam, rešavajući globalni problem stiropora, nenadano došao i do rešenja za višak vune - objašnjava Marinković, dodajući da je to shvatio tek kada je 2014. ta njegova ideja nagrađena na takmičenju Švedskog instituta.

Foto Pixabay free images

Prvi njegov patentirani proizvod bila je drvena kutija sa ulošcima od kompresovane vune, za koju je zajedno sa partnerom na "Ekspo 2020" u Dubaiju dobio nagradu od 100.000 dolara kao globalni inovator. Kupci su, međutim, tražili ambalažu manje težine, pa je Nikica samostalno osnovao sadašnji startap Woolapack, za proizvodnju kutija od kartona.

Foto: M. Batinić Termoizolacioni uložak od kompresovane vune

Taj proizvod je 2022. na takmičenju Globalne mreže preduzetništva u Rijadu ušao među 40 najboljih, u konkurenciji 30.000 startapa iz 53 zemlje.

- To nam je otvorilo vrata arapskog tržišta, poput Saudijske Arabije i Abu Dabija, a prisutni smo i u Rumuniji, Poljskoj, Austriji. Sada, uporedo sa patentiranjem proizvoda, radimo na ubrzanom širenju izvoza u centralnu Evropu. Planiramo i otvaranje predstavništva u Americi, jer su veoma zainteresovani za naše kutije - ističe sagovornik "Novosti".

Pogon se trenutno nalazi u Vršcu, ali je Marinković u potrazi za većim prostorom, možda i u nekom drugom gradu, jer treba da nabavi automatsku mašinu, kojom će moći da udesetostruči proizvodnju i tako zadovolji potrebe svih zainteresovanih kupaca.

Foto: M. Batinić Proizvod koji predstavlja globalno inovativno rešenje

Održava temperaturu

ZA ove ekološke kutije počeli su da se interesuju i kupci iz Srbije, pre svih vinari i proizvođači sireva, koji bi ih koristili tokom letnjih festivala na otvorenom, s obzirom na to da one mogu da održe temperaturu od dva do sedam stepeni tokom 24, pa čak i 72 sata. Stranci ove kutije često koriste za transport goveđeg mesa od kog se pravi stek, kao i za dostavu sladoleda, organske kozmetike...

- Tendencija u svetu je da se stiroporna ambalaža u potpunosti izbaci iz upotrebe, što očekujem da će se desiti i u Srbiji za oko pet godina. Abu Dabi je to među prvima učinio 2023, jer taj materijal kroz lanac ishrane završava u organizmu kao mikroplastika, koja vremenom izaziva teška oboljenja - ukazuje Marinković.

Foto: P.Milošević Vuna ovce pramenke nije pogodna za tekstilnu industriju

Ovca pramenka

Koriste isključivo vunu autohtone balkanske rase ovce pramenke, koja je gruba za tekstilnu industriju. Nabavljaju je u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Nakon kompresovanja, vuna se uvija u nepromočivi papir i stavlja u kutiju za višekratnu upotrebu. Te vunene uloške kasnije, u saradnji sa drugim manjim domaćim firmama, recikliraju u uloške za tablete, laptope, mobilne telefone...