MARTINOVIĆ: Agrarni budžet najveći do sada

POLjOPRIVREDNIM proizvođačima u Srbiji je tokom ove godine na ime subvencija isplaćeno skoro 92 milijarde dinara, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srbije Aleksandar Martinović.

Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Martinović je na konferenciji za novinare rekao da je u toku 2024. godine u okviru nacionalnih mera podsticaja raspisan 21. javni poziv za sve mere direktnih plaćanja, ruralnog razvoja, tržišne podrške, dok je korisnicima na raspolaganju bila i mera kreditne podrške.

- Produžen je rok za podnošenje zahteva za očuvanje genetičkih resursa do 30. decembra. U okviru nacionalnih mera podsticaja u 2024. godini isplaćeno je preko 88 milijardi dinara što čini 99 odsto podnetih zahteva. Završena je obrada zahteva za drugi kvartal premija za mleko, dok je administrativna obrada zahteva za treći kvartal u toku - rekao je Martinović.

Naveo je da će svim poljoprivrednicima koji su uredno podneli zahteve po ovom javnom pozivu, novac biti isplaćen u decembru, što čini oko 65 odsto zahteva, dok su ostali pozvani da svoje zahteve urede, odnosno da ih dopune. Dodao je da će do kraja godine svim poljoprivrednim proizvođačima koji su se prijavili na javni poziv za kvalitetne priplodne krave u aprilu 2024. godine, biti isplaćeno dodatnih 100.000 dinara za krave prvotelke.

Martinović je rekao i da trenutno u celoj državi postoji tehnički problem sa e-upravom, tako da poljoprivrednici, ako eventualno danas ili juče nisu dobili rešenja, ne brinu jer će problem koji je tehničke prirode biti otklonjen, verovatno već danas.

- Na osnovu sporazuma iz oktobra sa predstavnicima nekoliko poljoprivrednih udruženja, isplatili smo dodatnih 10.000 dinara poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2024. godini. Ukupno je za podsticaje po hektaru isplaćeno skoro 50 milijardi dinara. Sva rešenja korisnicima koji su po ovom osnovu ostvarili pravo na podsticaj su poslata u našem sistemu e-agrara - rekao je Martinović i još jednom apelovao na korisnike da redovno proveravaju svoje elektronsko sanduče.

Istakao je i da poljoprivrednici tokom cele godine mogu da podnesu zahtev za refakciju akcize na gorivo u iznosu od 50 dinara po litru i naveo da je od početka godine podneto 326.859 zahteva za refakciju, od čega je doneto 311.181 rešenje i isplaćeno je 216.171 zahteva u ukupnom iznosu od skoro tri milijarde dinara. Najavio je da će na sednici Vlade Srbije u četvrtak biti usvojen nacrt Zakona o izmeni zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

- Kroz te izmene zakona smo izašli u susret našim poljoprivrednicima, a radi se o tome da će oni moći da se upišu u registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno u katastarsku parcelu po osnovu faktičkog korišćenja poljoprivrednog zemljišta na osnovu posebne izjave overene kod nadležnog organa, odnosno kod javnog beležnika. Mi smo predvideli dve takve situacije, kada se faktički obrađuje zemljište, a obrađuje ga neko ko nije vlasnik zemljišta, a radi se o situacijama kada je pokrenut, a nije završen upravni postupak i kada nije završen postupak komasacije - rekao je Martinović.

Kada je reč o agrarnom budžetu za sledeću godinu, rekao je da je on najveći do sada pošto je njime za poljoprivredu opredeljeno rekordnih 138 milijardi dinara, a uz tu sumu i 11 milijardi dinara za refakciju akciza za gorivo, što iznosi 7,5 odsto ukupnih prihoda budžeta za 2025. godinu.

Stavljanje u pasivan status po zakonu, nekima vraćen aktivan status

Ministar Martinović izjavio je po pitanju stavljanja pojedinih poljoprivrednih gazdinstava u pasivan status da je poljoprivredna inspekcija ministarstva od avgusta do kraja novembra obavila više od 3.000 inspekcijskih nadzora i konstatovala da u 235 slučajeva postoji osnov da se poljoprivredno gazdinstvo stavi u takozvani pasivan status.

Sve je to, prema njegovim rečima, urađeno u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju a na predlog poljoprivredne inspekcije, Uprava za agrarna plaćanja je donela nekoliko rešenja o stavljanju u pasivan status određenih poljoprivrednih gazdinstava.

- Onda je krenula medijska hajka kako Ministarstvo poljoprivrede targetira, kako su oni rekli, političke protivnike Aleksandra Vučića i Vlade Srbije i kako smo stavili u pasivan status samo ona poljoprivredna gazdinstva čiji su nosioci određeni poljoprivrednici koji su se sami u javnosti eksponirali kao politički aktivisti. Ono što želim da kažem to je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ceneći sve okolnosti pojedinačnih pravnih situacija donelo odluku da vrati u aktivan status poljoprivredno gazdinstvo Predraga Veljkovića, Zlatka Kokanovića, Đoke Ćurčića, Petra Jevtića, Dušice Beodranski i Milana Pajića - rekao je ministar Martinović.

Dodao je da su svi ovi predmeti vraćeni prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje i da su gazdinstva pomenutih poljoprivrednika vraćena u aktivan status.

- U stvari, nikada nisu bili ni stavljeni u pasivan status zato što rešenja nisu postala konačna. Naravno, mediji koji su vodili hajku protiv našeg ministarstva i protiv vlade su znali da ovi ljudi nisu u pasivnom statusu i da ni za jednu subvenciju nisu bili uskraćeni. Dakle, plaćeno im je do poslednjeg dinara sve ono što je država inače obavezna da plati poljoprivrednim proizvođačima i nisu bili zakinuti ni za jedan jedini dinar - istakao je ministar Martinović.

Rekao je da Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede ne žele da poljoprivredne proizvođače tretiraju kao protivnike i da svako od njih ima pravo na svoje političko mišljenje.

- Mi to mišljenje poštujemo, a na ovaj način šaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku da imamo dobru volju da razgovaramo sa našim poljoprivrednim proizvođačima i da uvažimo sve njihove zahteve. Pritom smo u donošenju ovih rešenja bili prilično široki u tumačenju pravnih normi, što mislim da je dobro, jer je to u ovom trenutku apsolutno u javnom interesu - naglasio je ministar Martinović.

Pozvao je i druge poljoprivredne proizvođače, čija imena nisu toliko poznata u javnosti zato što nisu politički eksponirani, da ulože žalbu na rešenja u propisanom roku i da će se nadležni njima ozbiljno pozabaviti.

Protiv Srbije se vodi hibridni rat, ali on neće uspeti

Ministar Martinović ocenio je da skoro dva meseca, otkako se desila tragedija u Novom Sadu, traje "nezapamćeni, hibridni i specijalni rat" protiv države Srbije, a pre svega protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića, ali je poručio da to neće uspeti.

- Taj teror je usmeren pre svega prema predsedniku Republike, a zatim i prema predsedniku Vlade Republike Srbije, Milošu Vučeviću. Kao što vidite, ovih dana nečija ruka, ja mislim nečija ruka iz inostranstva, uspela je da spoji i leve i desne i žute i crvene i plave i crne i one koji su za Evropsku uniju i one koji su protiv Evropske unije i one koji su za Rusiju i one koji su za Ukrajinu i one koji su za zapad i one koji su za istok, ta ruka ih je sve zajedno stavila u isti džak, a postoji samo jedna tačka koja sve te ljude spaja a to je namera i želja da sruše predsednika Republike Aleksandra Vučića - rekao je ministar Martinović.

Istakao je da su on i ministarstvo koje vodi uz Vučića i Vučevića i da Srbiju ne može niko da pobedi, te da Vučić nema pravo da se povuče sa mesta predsednika Republike jer je 2022. godine na izborima osvojio 58,59 odsto glasova, odnosno 2,24 miliona glasova.

- Koliko je hibridni rat postavljen široko i koliko je široka ta politička platforma protiv Aleksandra Vučića, najbolje se videlo juče. Ja da sam umro pre dva dana, ne bih mogao da poverujem da će Danica Crnogorčević da podrži proteste protiv Aleksandra Vučića. Žena koja peva o povratku srpske vojske na Kosovo, stala je na istu stranu sa recimo Dinkom Gruhonjićem za koga je Kosovo odavno nezavisna država. Pa crna Danice, a sa kim ćeš da se vratiš na Kosovo i Metohiju - zapitao je ministar Martinović.

Ukazao je da za skoro dva meseca koliko traju protesti i blokade i kako je rekao navodno žaljenje za nastradalima u Novom Sadu, nijednom nisu traženi izbori što je prema njegovoj oceni neverovatno.

- Mi kada smo bili u opoziciji, stalno smo tražili izbore. Ovi ne traže izbore. Oni hoće vlast bez izbora. Oni hoće da ih neko postavi u takozvanu prelaznu vladu - rekao je ministar Martinović i dodao da hibridni rat protiv Srbije neće uspeti.