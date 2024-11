MINISTARKA BEGOVIĆ: Srbija bi mogla da dobije prve kompanije "jednoroge" za tri do pet godina

MINISTARKA nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović danas je, zajedno sa predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, posetila u Lisabonu Fabriku jednoroga u okviru učešća naše delegacije na Veb samitu u tom gradu i istakla da bi Srbija mogla da dobije prve "jednoroge" - strartape vredne najmanje milijardu dolara u narednih tri do pet godina.

Begovićeva je rekla novinarima da mi u Srbiji još uvek nemamo takve kompanije i da je cilj posete vodećoj portugalskoj platformi za podršku startapima bio da bi videli kako su ta zemlja i Lisabon postali jedan od najprominentnijih inovacionih ekosistema u Evropi.

-Ono što smo danas naučili jeste da su oni krenuli nakon svojih ekonomskih reformi i problema sa kojima su se suočavali 2011. godine, da grade novi inovacioni ekosistem. Krenuli su da otvaraju nove startap kompanije u Lisabonu, zatim se to proširilo na ceo Portugal, ali onda su krenuli da rade na jačanju i povećanju vrednosti ovog ekosistema, rekla je Begovićeva.

Ministarka je istakla da su uspeli dovedu "jednoroge" iz čitavog sveta, to jest 13 međunarodnih jednoroga i da u Portugalu osnuju šest novih.

-Mislim da imamo jako dobar ekosistem, sada slušajući kako je Lisabon i kako je Portugal krenuo, mislim da smo na dobrom putu i sada treba da usmerimo sve naše aktivnosti i od strane države, ali tu bitnu ulogu igra zaista i privatni sektor, velike kompanije koje se već nalaze u Srbiji, da zajedno pomognemo našim startapima, kao recimo što smo ovde došli zajedno sa njima na Veb samit i da im damo šansu da se pokažu na jednom globalnom tržištu, navela je Begovićeva.

Istakla je da tako dalje gradimo i jačemo inovacioni ekosistem Srbije i da imamo veliku šansu da u narednih tri do pet godina vidimo i prve "jednoroge" u Srbiji.

Ona je rekla da koliko zna Fabrika jednoroga Lisabon nema iskustva sa našim startapima i da je učešće na Veb samitu upravo dobra prilika za to, pošto učestvuje 60 startap kompanija.

- Samo njih 24 je došlo preko PKS, pokazujemo im ovdašnji ekosistem, međutim ovde će se sada susreti 70.000 ljudi iz inovacionog svetskog ekosistema, od različitih finansijskih institucija, naravno do startapa i mislim da će to biti sjajna prilika za naše startape da se povežu sa njima, da razmene iskustva, jer su ta međunarodna iskustva zaista od izuzetne vrednosti, ako naši startapi planiraju da izađu na jedno globalno tržište koje uopšte nije lako, navela je ona.

Poručila je da zato država mora da im pomogne da se pripreme.

-Imaće šansu da tokom naredna tri dana prikažu svoje proizvode i usluge i pokažu šta inovacioni ekosistem Srbije može da pruži globalnoj zajednici, naglasila je ministarka.

Čadež je rekao novinarima da su Lisabon i Portugal, ipak, ostvarili najveći uspeh kada su u pitanju nove tehnologije kada je došao kod njih Veb samit.

-Dolazak Veb samita iz Irske pre desetak godina ovde promenio je potpuno Lisabon kao grad i Portugal kao zemlju i učinio LIsabon vidljivim da bude prepoznat kao tehnološki hab u Evropi, istakao je Čadež.

Naglasio je da naša zemlja radi intenzivno na tome da iskoristi priliku koju ima sa Ekspom 2027. koji može da bude naš okidač da Beograd postane hab za kreativne tehnologije i nove kompanije.

-I čini mi se da smo do sada imali uspeha i bili primećeni i tek ćemo do 2027. godine, dodao je Čadež.

On je rekao da PKS pruža pomoć srpskim startapima u smislu posredovanja.

-Mi već godinu dana imamo ogroman projekat koji smo započeli upravo dolaskom prošle godine na Veb samit, gde smo zatekli oko 450 naših ljudi iz IT-a, razgovarali sa njima šta je to što oni vide kao najveću potrebu u Srbiji, a to jeste upravo posredovanje između ne samo kapitala, nego i znanja, Između velike kompanije i tradicionalne industrije i našeg veoma, veoma kreativnog inovativnog sektora. To su kompanije koje su uglavnom do sada radile za tržište napolju i PKS je prepoznala svoju ulogu u tom povezivanju. Dakle, ne ne tražimo više samo da radimo po programskom satu na nekom drugom tržištu, nego da zaista pravimo naša proizvoda, rekao je Čadež.

Istakao je da se za dolazak na Veb samitu prijavilo u junu oko 120 kompanija i izabrano je njih 24 koje će imati samo svoj štand na Veb samitu.

-A dodatno imamo još skoro 40 startapa, znači ukupno 60 naših startapa će prikazati svoje proizvode i usluge na Veb samitu. To nas čini jednom od četiri zemlje sa najvećim brojem startapa ovde na najvećem tehnološkom događaju na svetu. Dakle, čini mi se da smo napravili jednu razliku i to se vidi. Ljudi nas zovu, traže, najavili su dolazak na naše Srpsko ostrvo, to su vodeći ljudi najvećih tehnoloških kompanija, kao što su Gugl i Majkrosoft. Svi su primetili da se u Srbiji nešto dešava. I to nas čini veoma ponosnim, naglasio je Čadež.

Najavio je da PKS već sprema za sledeću godinu da na našem paviljonu dovedemo iz celog našeg regiona inovativne kompanije i imamo duplo više startapa.

-I da sa Srpskog startap ostrva pređemo na Srpski startap kontinet, dodao je Čadež.

Naveo je da PKS ima dobru saradnju sa sličnim inkubatorima za startape širom sveta, kao što je Fabrika jednoroga u Lisabonu.

Dodao je da očekuje važan sastanak u Beogradu sa, kako je rekao, Tek startapom koji je jedan od dva najveća.

Direktor u Fabrici jednoroga u Lisabonu Žoze Mota Leal je rekao novinarima da oni predstavljaju skup projekata i programa koji imaju za cilj da promovišu i neguju preduzetnički ekosistem Lisabona, kao i da su do sada stvarali i podržavali na stotine startapa.

On je rekao da još nemaju iskustva sa srpskim startapima, ali da su više nego dobrodošli i da žele da ugoste stratape iz krajeva sveta koji žele rade u Lisabonu i doprinese rastu evropskog ekosistema.

-U ovom trenutku imamo šest portugalskih jednoroga i 13 jednoroga iz različitih zemalja koje su odlučile da rade u Lisabonu, naveo je Mota Leal.

Istakao je da je za startape ključno kako bi postali "jednorozi", pre svega, da imaju odličnu ideju.

-Mnogo toga zavisi, ali naravno da moraju da imaju rešenje za problem koji to rešenje podrazumeva. Moraju da imaju odličnu ideju, dobar tim, mnogo napornog rada i moraju da budu u stanju da prihvate neku investiciju kako bi to rešenje brže napredovalo, naglasio je on.

Veb samit u Lisabonu održava se od danas do 14. novembra.

