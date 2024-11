MALI O BUDŽETU ZA SLEDEĆU GODINU: Ima dva najvažnija stuba

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da budžet za narednu godinu ima dva najvažnija stuba - rast plata, penzija, minimalne zarade i nastavak svega što je sastavi deo programa Srbija 2027.

Foto: Printskrin

- Mi smo u četvrtak na sednici vlade usvojili predlog budžeta za 2025. godinu, uskoro će se on naći pred poslanicima Narodne skupštine. Ovo je prvi budžet koji pravimo kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom i mislim da je to najvažnija stvar i najveći uspeh do sada kada je naša ekonomija u pitanju, najvažnija potvrda opravdanosti naše ekonomske politike, ali i očekivanja su sada velika. Znate, kada ste zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom, onda još detaljnije svi gledaju vaše projekcije, vaše planove, vaše prioritete i tako da je velika odgovornost bila na nama da potvrdimo nastavak ekonomske politike koju sprovodimo već godinama unazad. Kao i prethodni budžeti, i ovaj za narednu godinu ima dva najvažnija stuba, dakle podizanje životnog standarda građana Srbije, dakle rast plata, rast penzija, rast minimalne zarade i s druge strane nastavak svih onih projekata, investicija, svega onoga što je sastavni deo programa Srbija 2027 - rekao je Mali na TV Prva.