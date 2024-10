VUČIĆ O NADOLAZEĆIM PROJEKTIMA: Razgovaraćemo sa Kinezima o izgradnji banatske pruge

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom razgovarati o izgradnji banatske pruge od Pančeva do Subotice.

- Rekao sam našem prijatelju Li Mingu, da rešimo pitanje finansiranja banatske pruge od Pančeva preko Opova, Zrenjanina, Miloševa pa ćemo da produžimo do Kikinde, ali i da skrenemo kod Čoke prema Subotici. Time bi smo spojili Severnu Bačku i Srednji Banat sa Beogradom, sa Južnim Banatom i Beogradom. I nije nam to ni preskupo, imajući u vidu stanje naših javnih finansija - rekao je Vučić tokom test vožnje na novoj deonici brze pruge od Novog Sada do Subotice.

On je rekao da smatra da je ta pruga čak i bolje urađena nego Beograd-Novi Sad.

- Voz sada ide 200 kilometara na sat. Zato što su ovu prugu bolje radili, nego čak Beograd-Novi Sad, nećete čuti buku. Ovo sada što čujete je test voz. Zato vi čujete nešto. Inače, da idemo vozom kakav je Soko ne biste ništa čuli - rekao je Vučić.

On je naglasio da se na 80 kilometara pruge razvija brzina od 200 kilometara na sat, a na svega 28 km se ide sporije i da je urađeno 12 stanica: Novi Sad, Sajlovo, Rumenka, Kisač, Zmajevo, Stepanovićevo, Vrbas, Mali Iđoš, Žednik, Subotica, Bačka Topola, Naumovićevo.

- U stanicu Subotica je uloženo 55 miliona dolara, a u stanicu Novi Beograd će biti uloženo 40 miliona dolara - naveo je Vučić.

Između ostalog je naglasio da je veoma važno da se podignu manje opštine kao što su Novi Bečej, Žitište, Sečanj te u Južnom Banatu poput Plandišta i Alibunara, kao i da se podigne Bela Crkva.

- Razmišljali smo i o mostu preko najšireg dela Dunava, koji spaja dva dela Srbije, a to je most Bela Crkva-Ramska tvrđava. Tada bi se od Vršca do Velikog Gradišta bilo oko 15 km vožnje - rekao je on i dodao da bi to mnogo značilo i za turiste i za sve ali sada nema para za to i da se ne može sve uraditi.

Naveo je i da je pitanje kada će biti rekonstruisana pruga Vrbas-Sombor, koja nam je prema njegovim rečima veoma potrebna. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da ugovoren deo od Bačkog Brega do Sombora, na šta je Vučič u šali rekao "sve si rešio samo pare nisi našao".

