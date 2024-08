VELIKA NAJAVA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Moja molba je da minimalna zarada bude dovoljna da pokrije minimalnu potrošačku korpu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zamolio je Vladu Srbije da minimalna zarada bude dovoljna da pokrije minimalnu potrošačku korpu.

Foto P. Mitić

- Veoma sam srećan zbog angažmana Vučevića i Momirovića, sa njima radi moj kabinet, verujemo da će moći da se pojavi lista proizvoda sa nižim, nikad nižim cenama u sredu, da dodatno pomognemo ljudima. Da penzionerima do 10. januara isplatimo penzije uvećane, koje su uvećane za gotovo 11 odsto. Još razgovaramo oko plata. Vidim da i danas traju pregovori sa radnicima i sindikatima. Mora da se podigne neoporezovani deo zarade, da država preuzme deo na sebe, da se pomogne poslodavcima. Najveće povećanje minimalne zarade bi trebalo da bude. Smanjujemo siromaštvo. Verujem da će doći do dogovora, moja molba vladi je, ako postoji mogućnost da se pokrije minimalna potrošačka korpa minimalnom zaradom. Preko 53.000 da bude minimalna zarada, ako je to moguće, da vlada to ispuni, a da ne ugrozimo stabilnost javnih finansija - kazao je Vučić.