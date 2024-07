FICO RAZGOVARAO SA ŠMIHALOM o stavljanju kompanije Lukoil na listu sankcionisanih

SLOVAČKI premijer Robert Fico razgovarao je danas telefonom sa ukrajinskim premijerom Denisom Šmihalom, kritikujući uvrštavanje ruske kompanije Lukoil, čiju naftu koristi i rafinerija Slovnaft, na listu sankcionisanih, javlja TASR pozivajući se na informacije iz pres službe slovačke vlade.

Agencija navodi da je Fico ocenio da je to besmislena sankcija jer ne šteti Rusiji, već uglavnom pojedinim zemljama članicama EU.

-Slovačka nema nameru da bude talac ukrajinsko-ruskih odnosa, a odluka ukrajinskog predsednika (Volodimira Zelenskog) znači da će slovačka rafinerija Slovnaft, članica mađarske MOL grupe, dobiti 40 odsto manje nafte nego što joj je potrebno za preradu, rekao je slovački premijer.

On je istakao da će to uticati ne samo na slovačko tržište, već da može da dovede i do obustave isporuka nafte proizvedene u Slovnaftu u Ukrajinu, a one čine skoro desetinu ukupne ukrajinske potrošnje.

Iz Vlade Slovačke je je saopšteno da Fico već nekoliko dana o tom pitanju razgovara sa nadležnim članovima vlade, kao i sa predstavnicima MOL-a.

