OD SREDE NA SNAGU STUPA NOVI CENOVNIK JP "PUTEVI SRBIJE": Putarine skuplje 10 odsto

VLADA Republike Srbije na poslednjoj sednici dala je "zeleno svetlo" predlogu JP "Putevi Srbije" da se podignu cene putarina. Novi cenovnik stupiće na snagu od srede, kako stoji u novoj Odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta. Tako će vozači u našoj zemlji morati da podebljaju novčanik za prolazak iz grada u grad, budući da je ovaj namet skočio za oko deset odsto.

Foto Nikola Skenderija

Taman što su se građani oporavili od novih cena za prolazak kroz Grčku, i naša zemlja podlegla je trendu proskupljenja putarina. Po starim cenama vozači će moći da se kreću još danas, već od srede sledi uvećanje. Tako će putarina od Beograda do Šida koštati 500 dinara, od Obrenovca do Preljine 560 dinara, od Beograda do Subotice 800 dinara, od Beograda do Niša 1.130 dinara, a od Beograda do Dimitrovgrada 1.670 dinara.

Zavisno od kategorije, put od Beograda do Rume na naplatnoj rampi koštaće 200 dinara, a do Sremske Mitrovice 270 dinara. Poskupela je putarina i na "Milošu Velikom". Tako će od Beograda, odnosno od Obrenovca gde je naplatna rampa, pa do Čačka vozači morati da izdvoje 560 dinara, dok će do Prakovraća put koštati 620 dinara. Ko putuje do Ljiga, vožnja će ga koštati 320 dinara.

Od Subotice do Inđije za putovanje treba izdvojiti 710 dinara, a do Novog Sada 490 dinara.

Pomenutom Odlukom precizirano je da plaćanjem putarine putem uređaja za elektronsku naplatu putarine, fizičko i pravno lice, korisnik motornog vozila četvrte kategorije emisijskog razreda "EURO 6", ostvaruje popust od deset odsto. Ušteda se obračunava na iznos umanjen za popust na elektronsku naplatu putarine od šest odsto.

Poslednje uvećanje cena putarina odobreno je krajem marta prošle godine, kada su one bile podignute za 14 odsto.